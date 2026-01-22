Locatarii plătesc consumul real, măsurat prin contoarele de energie termică instalate la subsolul fiecărui bloc.

„Ce plătesc, de fapt, locatarii? Exact consumul real! La subsolul fiecărui bloc există un contor de energie termică care înregistrează cantitatea exactă de gigacalorie livrată în imobil. Concret, se plătește în funcție de temperatura apei.

În momentul în care nu se furnizează apă caldă la parametrii contractuali (și când nu există posibilitatea sistării acesteia), contorul de energie termică nu înregistrează consum (MWh/Gcal).

Apa „călduță” e mai ieftină decât cea fierbinte, deoarece pentru ea se folosește o cantitate mai mica de Gcal. Nu se facturează estimativ și nu se plătește în avans!”, conform Termoenergetica.

Termoenergetica a explicat că întreținerea lunară afișată la avizier, care poate fi mare, deși nu este apă caldă, nu se referă doar la costurile de încălzire, ci include și alte cheltuieli comune, precum apa rece, energia electrică pentru spațiile comune, curățenia sau salariile administrației blocului.

În privința termenelor de plată, factura are o scadență de 15 zile de la emitere, cu o perioadă de grație de 30 de zile, peste termenul de scadență. În situația în care o factură este achitată în maximum 45 de zile de la emitere, nu sunt aplicate penalități.

În acest moment, 719 blocuri (din peste 3.500 câte erau la începutul lunii) mai au căldura și apa caldă deficitare, transmite Termoenergetica.

