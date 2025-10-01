„Începând cu 01.10.2025, în urma notificării transmise de operatorul bulgar al platformei ferry-boat către Administraţia Porturilor Dunării Fluviale – Agenţia Bechet, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu informează că traversarea persoanelor şi a mijloacelor de transport pe ruta Oryahovo (Bulgaria) – Bechet (România) este suspendată temporar”, se arată în comunicat.

Măsura a fost dispusă din cauza debitului scăzut al fluviului Dunărea, precum şi a condiţiilor meteorologice nefavorabile.

Autorităţile precizează că activitatea va fi reluată imediat ce condiţiile vor permite desfăşurarea în siguranţă a traversărilor.

