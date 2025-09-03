Averea colectivă a miliardarilor din SUA

Conform datelor furnizate de Altrata, o firmă de intelligence financiar, în 2024 existau 1.135 de miliardari în SUA, în creștere de la 927 în 2020.

Cea mai mare concentrație, 255 dintre ei, se află în California. Însă superbogații se află și în spatele unor afaceri din locuri precum Ridgeland, Mississippi, sau Waunakee, Wisconsin.

Împreună, acești oameni dețin o avere estimată la aproximativ 5,7 trilioane de dolari, potrivit Altrata. Deși mulți dintre ei dețin proprietăți în comunități exclusiviste precum Palm Beach, Florida, se regăsesc și în destinații mai puțin cunoscute.

De exemplu, în Cashiers, North Carolina – un orășel din Munții Blue Ridge – patru familii de miliardari au reședințe. Cel mai mic oraș unde un miliardar deține o proprietate este Winifred, Montana, cu o populație de doar 172 de locuitori.

Diversitatea miliardarilor

Lista miliardarilor include atât dinastii familiare, precum Walton (care deține compania Walmart) și Pritzker (care deține compania Hyatt), cât și membri mai puțin cunoscuți ai acestei elite.

Printre aceștia se numără Diane Hendricks, cofondatoare a distribuitorului de produse pentru acoperișuri ABC Supply, și moștenitorii averii Russell Stover Chocolates.

Granița care definește un miliardar poate fi neclară. Fluctuațiile pieței, valoarea incertă a companiilor private și donațiile mari pot afecta averile, ceea ce înseamnă că zeci de persoane – chiar și vedete precum LeBron James, Beyoncé sau Taylor Swift – pot intra sau ieși de pe listă.

Cei mai bogați 100 de miliardari dețin aproape 3,86 trilioane de dolari – mai mult de jumătate din totalul averii. Doar trei bărbați – Elon Musk, Bezos și Mark Zuckerberg – reprezintă aproape 1 trilion de dolari din această sumă.

În ciuda acestor averi uriașe din Silicon Valley, majoritatea miliardarilor din SUA nu și-au făcut averea în tech. Aproximativ 300 provin din sectorul bancar și financiar, comparativ cu circa 110 din sectorul tehnologic. Alți 75 și-au făcut averea în domeniul imobiliar.

Moșteniri și donații

Conform datelor Altrata, o treime dintre miliardari au moștenit o mare parte sau întreaga lor avere. Există un singur Rockefeller pe listă, dar 50 de moștenitori miliardari ai cinci companii dețin în total aproximativ 830 de miliarde de dolari.

Miliardarii au donat sau s-au angajat să doneze public aproximativ 185 de miliarde de dolari din 2015, potrivit Altrata. În principal, ei susțin cauze precum educația și cercetarea medicală – au donat 90 de miliarde de dolari pentru aceste două domenii în ultimii 10 ani.

În timp ce unii miliardari, precum Gates și Warren Buffett, s-au angajat deschis să doneze o mare parte din averea lor, alții au donat puțin până acum. Aproximativ un sfert dintre miliardarii din listă au donații cunoscute de mai puțin de 1 milion de dolari în ultimul deceniu.

Printre principalii beneficiari ai donațiilor urmărite de Altrata se numără organizații caritabile globale precum Fundația Gates și Gavi, Alianța pentru Vaccinuri.

Un beneficiar popular este Central Park Conservancy din New York, care a primit donații de la 89 de miliardari în valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari.

Universitatea Johns Hopkins a primit 7,5 miliarde de dolari de la aproape 30 de miliardari, dar cea mai mare parte a venit de la Michael Bloomberg, care a donat peste 5 miliarde de dolari.

