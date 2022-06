„Numărul celor înscrişi la Bacalaureat este cel mai mic din istoria post-decembristă a României. Şi înainte de 1989 avem, de asemenea, un număr mult mai mare”, a spus mininistrul Educației, Sorin Cîmpeanu, la B1 TV.

„Anul acesta avem doar 126.000 şi vorbesc şi de promoţia curentă, şi de promoţiile anterioare. Până în anul 2012 am avut constant peste 200.000 de elevi înscrişi la bacalaureat. Anul acesta doar 126.000, anul trecut am avut 133.000, iar acum doi ani am avut 155.000. Scăderea este de-a dreptul dramatică”, a punctat Cîmpeanu.

Examenul de Bacalaureat 2022 a început luni, 6 iunie, cu probele de evaluare a competențelor, programate în intervalul 6-16 iunie.

Probele de evaluare a competențelor se susțin astfel:

6-8 iunie: Proba A – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română

8-9 iunie: Proba B – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă

8-10 iunie: Proba D – evaluarea competențelor digitale

14-16 iunie: Proba C – evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.

Calendarul examenului de Bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie 2022

Probele scrise din sesiunea iunie-iulie 2022 vor începe pe 20 iunie, cu examenul la Limba şi literatura română.

20 iunie 2022: Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă

21 iunie 2022: Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă

22 iunie 2022: Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă

23 iunie 2022: Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă

27 iunie 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00

28-30 iunie 2022: Rezolvarea contestațiilor

1 iulie 2022: Afișarea rezultatelor finale

Se consideră promovat absolventul de liceu care îndeplinește următoarele condiţii: a susţinut probele de evaluare a competenţelor, toate probele scrise și a primit cel puțin nota 5 la fiecare dintre probe, iar media minimă este 6.

