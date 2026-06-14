Denumiri precum „Centrul Trump Kennedy” sau „Centrul Memorial Donald J. Trump și John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului” au fost eliminate și de pe site-ul oficial al celebrei instituții culturale, a declarat un reprezentant al Centrului Kennedy într-un document depus la instanță.

De asemenea, numele președintelui american a fost eliminat din semnăturile de e-mail, antetele documentelor, comunicatele de presă și contracte. Instanța a dispus aceste măsuri în urma unei acțiuni în justiție intentate de un parlamentar democrat.

Un organism aflat sub controlul lui Donald Trump decisese redenumirea instituției în „Trump Kennedy Center” – în mod nelegal, după cum a constatat o instanță la sfârșitul lunii trecute.

Judecătorii au motivat că o astfel de decizie este de competența Congresului. Cazul a ajuns ulterior și la o curte de apel, însă aceasta nu a împiedicat eliminarea numelui lui Trump.

De la începutul celui de-al doilea mandat al său, prezența numelui și imaginii lui Donald Trump în Statele Unite a crescut considerabil, iar redenumirea Centrului Kennedy a fost doar unul dintre numeroasele exemple.

Decizia fusese luată în decembrie și a provocat proteste ample, mai mulți artiști anulându-și aparițiile și spectacolele. Trump a reacționat extrem de furios la ordinul instanței de a anula schimbarea.

Președintele american a preluat controlul asupra Centrului Kennedy la scurt timp după învestirea sa din ianuarie 2025 și a anunțat o luptă împotriva „propagandei antiamericane” din lumea culturală.

El a demis mai mulți membri ai consiliului de administrație, și-a asumat președinția acestuia și l-a însărcinat temporar pe Richard Grenell, un apropiat al său, să reorienteze activitatea instituției.

În clădirea John F. Kennedy Center for the Performing Arts, situată pe malul fluviului Potomac, sunt prezentate în mod tradițional spectacole din toate genurile de teatru, dans și muzică. Instituția poartă numele fostului președinte american John F. Kennedy (1917-1963).

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