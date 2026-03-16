„Prin decembrie 2021, Călin Georgescu ăsta a venit la mine la Belgrad. Am fost cu el la un restaurant frumos, Jerry. Mi l-a trimis cineva, m-a rugat cineva neapărat să îl primesc să mă văd cu el. Mi-a arătat clipul ăla al lui când intră el în apă și iese cu calul. Mi-a zis, domnule, eu sunt deja pe drumul luminii, eu sunt președintele României. Am venit să mă văd cu niște prieteni sârbi, ruși! Am nevoie de ajutor și de sprijin”, spune Sebastian Ghiță, în înregistrarea audio publicată de jurnalistul Cristi Ciupercă și difuzată apoi la România TV.

Reacția lui Călin Georgescu nu a întârziat să apară. Duminică, în cadrul unei intervenții la Realitatea Plus, acesta a confirmat întâlnirea, dar a susținut că scopul, împotriva oricărei logici, a fost tocmai de a evita primirea vreunui sprijin din partea lui Ghiță.

„Este adevărat că m-am văzut cu dânsul (Sebastian Ghiță – n.r.) la Belgrad, însă pot să vă spun un lucru, în premieră: m-am văzut atât cu dânsul, cât și cu alți 7–8 similari, cărora le-am cerut ajutorul cu un singur scop: să nu mi-l dea”, a spus Georgescu.

Acesta a explicat că strategia sa a fost deliberată: „Ulterior, după ce am stat de vorbă cu cei 7–8, am auzit din partea serviciilor române de informații: «Georgescu nu are bani, nu are cum să câștige, stăm liniștiți». Și atunci m-am înscris în cursă”, susține Călin Georgescu.

Alegerile prezidențiale din 2024 au fost anulate de Curtea Constituțională a României (CCR), în urma desecretizării unor documente care arătau o posibilă implicare a Rusiei în campania lui Călin Georgescu.

Parchetul General a deschis o investigație penală, iar Călin Georgescu și Horațiu Potra, un cunoscut mercenar, au fost puși sub acuzare pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Sebastian Ghiță, fondatorul România TV, a fugit în Serbia în 2016, cu o zi înainte de a fi inculpat de DNA.

Încercările autorităților române de a obține extrădarea sa au fost respinse de justiția sârbă. Într-o altă înregistrare difuzată de România TV după fuga sa, Ghiță a susținut că doi oficiali români erau agenți CIA.

