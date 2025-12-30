Liderul în proiectarea cipurilor AI a declarat în septembrie că va plăti 23,28 dolari pe acțiune pentru acțiuni obișnuite Intel, într-o tranzacție considerată importantă pentru salvarea Intel, după ce ani de greșeli și extinderi ale capacității de producție i-au epuizat finanțele.

Cea mai valoroasă companie din lume a cumpărat peste 214,7 milioane de acțiuni Intel la prețul stabilit în acordul din septembrie, potrivit documentului depus luni.

Agențiile antitrust din SUA au aprobat investiția Nvidia în Intel, potrivit unui anunț publicat de Comisia Federală pentru Comerț din SUA la începutul lunii decembrie.

A ratat mobilitatea și inteligența artificială

Nvidia este un producător de cipuri video devenit cea mai valoroasă companie din lume datorită boom-ului din AI.

De partea cealalaltă, Intel este unul dintre pionierii sectorului de semiconductori, procesoarele sale fiind pe patru din cinci calculatoare din lume. Compania a ratat însă valul, nefiind nici pe smartphone-uri și tablete și nici în domeniul AI.