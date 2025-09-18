Participația va face instantaneu din Nvidia unul dintre cei mai mari acționari ai Intel, oferindu-i aproximativ 4%.

Sprijinul Nvidia reprezintă o nouă oportunitate pentru Intel, după ce ani de eforturi de redresare ale renumitului producător american nu au dat roade.

Acțiunile Intel au crescut cu 30% în tranzacțiile dinaintea deschiderii bursei.

Compania – odată liderul industriei de cipuri care pretindea că a pus „siliciul” în Silicon Valley – a numit un nou CEO, Lip-Bu Tan, în martie.

Acesta a fost criticat de oficialii SUA, inclusiv de președintele Trump, care i-a cerut să demisioneze din cauza legăturilor sale cu China.

Acest lucru a dus la o întâlnire organizată în grabă la Washington, care s-a încheiat cu un acord neobișnuit al Intel de a ceda Statelor Unite o participație de 10% în companie.

Parteneriat

Noul acordul include un plan pentru Intel și Nvidia de a dezvolta în comun cipuri pentru PC-uri și centre de date, dar, în mod crucial, nu va implica activitatea de producție pe bază de contract a Intel, cunoscută în industria cipurilor sub denumirea de „foundry”, care produce cipuri pentru Nvidia.

Majoritatea analiștilor consideră că, pentru ca foundry-ul Intel să supraviețuiască, ar trebui să câștige un client important, precum Nvidia, Apple, Qualcomm sau Broadcom.

Boom în AI

Nvidia este singura companie cu o valoare mai mare de 4.000 de miliarde de dolari, iar cipurile sale sunt indispensabile pentru inteligența artificială.

Compania a declarat într-un comunicat că va plăti 23,28 dolari pe acțiune pentru acțiunile ordinare Intel, un preț ușor inferior celui de 24,90 dolari de miercuri.

Cu toate acestea, prețul este mai mare decât cel de 20,47 dolari pe acțiune pe care guvernul Statelor Unite l-a plătit pentru o participație extraordinară de 10%.

Diversificare

„Este o reflectare a intenției Nvidia de a-și diversifica într-o oarecare măsură investițiile în SUA și, de asemenea, de a câștiga puncte în fața guvernului american”, a declarat Chris Beauchamp, analist șef de piață la IG Group din Londra.

Acordul reprezintă un risc potențial pentru grupul TSMC din Taiwan.

TSMC produce în prezent procesoarele emblematice ale Nvidia, afacere pe care cea mai valoroasă companie din lume ar putea să o mute într-o bună zi la Intel.

AMD, care concurează cu Intel pentru furnizarea de cipuri către centrele de date, are de asemenea de pierdut datorită sprijinului acordat de Nvidia.

Acțiunile Nvidia au crescut cu peste 3%. AMD a scăzut cu aproape 4%, în timp ce acțiunile TSMC listate în SUA au scăzut cu 2%.

TSMC și AMD nu au răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Eficientizare

Șeful Intel s-a angajat să eficientizeze operațiunile Intel și să construiască capacități de producție numai atunci când există cerere pentru acestea.

Tranzacția se adaugă la rezervele de capital în creștere pe care Intel le-a acumulat la câteva săptămâni.

Pe lângă Nvidia, Intel a anunțat o investiție de 2 miliarde de dolari din partea grupului japonez Softbank și a primit 5,7 miliarde de dolari de la guvernul SUA.

David Zinsner, directorul financiar al Intel, a declarat investitorilor la o conferință a Deutsche Bank luna trecută că compania se află într-o „poziție financiară bună” și nu va avea nevoie de mult capital suplimentar până când nu va observa o cerere semnificativă pentru 14A, un proces de fabricație de nouă generație în care intenționează să investească masiv.

Procesoare personalizate

Conform acordului anunțat joi, Intel intenționează să proiecteze procesoare centrale personalizate pentru centrele de date, pe care Nvidia le va integra în chipurile sale AI, cunoscute sub numele de GPU (cipuri grafice – n.r.).

O tehnologie proprietară Nvidia va permite chipurilor Intel și Nvidia să comunice la viteze mai mari decât înainte.

Aceste linkuri rapide sunt un factor cheie de diferențiere pe piața AI, deoarece multe chipuri trebuie conectate între ele pentru a acționa ca unul singur și a procesa cantități uriașe de date.

În prezent, cele mai bine vândute servere AI ale Nvidia cu aceste legături rapide sunt disponibile numai cu cipurile proprii ale Nvidia, dar acordul ar pune acum Intel pe picior de egalitate, oferindu-i șansa de a câștiga bani de pe urma fiecărui server Nvidia.

Cipurile combinate Nvidia-Intel ar putea reprezenta o provocare competitivă majoră pentru AMD, care dezvoltă propriile servere AI, dar și pentru Broadcom, care dispune, de asemenea, de tehnologie de conectare chip-to-chip și produce cipuri personalizate pentru AI pentru companii precum Google.

Broadcom nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Efecte și pentru consumatori

Pentru piețele de consum, Nvidia va furniza Intel un cip grafic personalizat pe care Intel îl poate integra în procesoarele centrale ale PC-urilor sale cu aceleași conexiuni rapide, oferindu-i potențial un avantaj față de rivali precum AMD.

Deși arhitectura de calcul x86 a Intel a pierdut teren atât în centrele de date, cât și în PC-uri, în fața cipurilor cu tehnologie de la Arm, aceasta deține în continuare cota majoritară de piață.

„Această colaborare istorică combină strâns AI-ul și calculul accelerat de la Nvidia cu procesoarele Intel și vastul ecosistem x86 – o fuziune a două platforme de clasă mondială”, a declarat Jensen Huang, șeful Nvidia, într-un comunicat de presă.

„Împreună, ne vom extinde ecosistemele și vom pune bazele pentru următoarea eră a calculatoarelor.”

Mai multe „generații” de cipuri

Cele două companii nu au dezvăluit termenii financiari ai colaborării lor tehnice, dar au declarat că vor produce „mai multe generații” de produse viitoare.

Reprezentanții Nvidia și Intel au descris colaborarea ca un acord comercial în cadrul căruia își vor furniza reciproc cipuri pentru a crea produse și au declarat că acordul nu include licențierea.

Companiile au refuzat să dea o dată pentru lansarea pe piață a primelor produse comune, dar au declarat că planurile lor de produse anterioare acordului comun nu s-au schimbat.

În ultimii ani, Nvidia a intrat atât pe piața procesoarelor centrale pentru PC-uri, cât și pe piața procesoarelor centrale pentru centrele de date.

Între timp, Intel a încercat să vândă mai multe cipuri AI care concurează cu Nvidia și a declarat că intenționează să dezvolte un server AI pentru centre de date care ar concura cu Nvidia.

