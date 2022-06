Știri România NY Times scrie că România are șansa de a deveni o putere energetică în Europa: „E o oportunitate uriașă”. Taxele mari sunt însă o problemă, cred americanii De Ada Constanda, . Ultimul update Joi, 16 iunie 2022, 21:07

Războiul din Ucraina a impulsionat exploatarea resurselor naturale din Marea Neagră, iar Washingtonul și investitorii străini cred că România are potențialul de a deveni o putere energetică regională, care își poate ajuta vecinii din estul și sudul Europei să scape de dependența față de Federația Rusă, scrie The New York Times.