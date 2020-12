„Pentru câteva zile, nu am putut să mă dau jos din pat, nu mi-a păsat”, a povestit actrița în vârstă de 50 de ani în timpul ultimului episod al seriei sale de Facebook Watch, Peace of Mind with Taraji, într-o conversație psihologul LaShonda Green.

„Apoi, am început să mă gândesc că aș putea să-i pun capăt”, a continuat Henson, explicând că a cumpărat recent o armă și s-a gândit: „Aș putea intra acolo chiar acum și să termin totul”.

Henson a spus că s-a gândit chiar și la modul în care moartea ei îl va afecta pe fiul ei, Marcell Johnson, și și-a amintit că se gândea: „El a crescut, va trece peste asta”.

Actrița a mai povestit cum, după două nopți în care a avut astfel de gânduri, știa că trebuie să spună cuiva despre asta.

„Am simțit cum mă retrag. Oamenii mă sunau, nu răspundeam. Pur și simplu nu-mi păsa. În cele din urmă, vorbesc cu una dintre prietenele mele și știam că trebuie să îi spun”, a mai spus Taraji P. Hanson.

Henson a spus că faptul că a povestit cuiva despre sentimentele și gândurile pe care le are a ajutat-o să nu treacă la fapte.

„Pentru mine, nu sunt profesionist, dar am simțit că, dacă nu o spun, devine un plan”, a mai povestit actrița.

Taraji Penda Henson a fost nominalizată la Premiile Oscar și SAG pentru rolul lui Queenie din „Strania poveste a lui Benjamin Button”.

În 2015 a câștigat un Glob de Aur pentru interpretarea din „Empire”.

