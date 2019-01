Ea s-a plâns că românul, care lucra ca barman la hotelul în care ea se cazase, i-ar fi turnat ceva în băutură și apoi a profitat de ea, a notat observator.tv.

„Îmi amintesc că pe la 10.30 încerca să mă sărute. Mai târziu a închis barul şi a plecat cu mine. Nu mai am apoi nicio amintire, nu ştiu ce s-a întâmplat. A plănuit toul, doar că să mă ducă în patul lui”, a scris atunci femeia.

Justiția i-a dat dreptate românului

Românul a negat acuzațiile americancei: „M-a sedus şi ea pe mine la fel de mult cât am sedus-o eu. Am petrecut noaptea împreună, dar nu am făcut sex, eram prea beţi pentru aşa ceva.”

Diana Edelman a depus și o plângere în acest sens și un proces a început atât împotriva românului a cărui identitate n-a fost dezvăluită, dar și a hotelului. La un an de la acel eveniment, justiția a respins acțiunea inițiată de Diana Edelman ca neîntemeiată. Ea n-a avut suficiente probe în sprijinul afirmațiilor ei.

Românul şi-a pierdut jobul, iar afacerea hotelului belgian a avut de suferit: „Ea şi-a făcut publicitate şi ne-a fost clar de la început că asta urmăreşte. Dar e un turist străin, noi am rămas cu paguba şi cu imaginea definitiv compromisă.”, declarat Stephen Kolijin, proprietarul hotelului.

Diana Edelman are peste 10.000 de urmăritori pe contul de instagram şi a publicat mai multe cărţi de călătorie, fiind proprietara mai multor blogguri turistice foarte populare în America.

