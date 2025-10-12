Spectacolul care a entuziasmat mulțimea

O balerină îmbrăcată într-o rochie albă, cu o apariție angelică, a fost ridicată spre cer de aceste baloane, fiind dirijată de colegii ei de la sol.

Suspendată la mare înălțime, dansatoarea a executat mișcări elegante și fluide, ca și cum ar fi desenat în aer, în timp ce căuta privirea „alesului” ei – un artist pe picioroange, purtând un balon alb, simbolul legăturii dintre ei.

Momentele de apropiere dintre cei doi, când balerina cobora pentru un scurt dans înainte de a se înălța din nou, au fascinat publicul, mai ales atunci când scena s-a desfășurat chiar în fața Teatrului Regina Maria.

Spectacolul de aproximativ 15 minute s-a încheiat cu o îmbrățișare tandră, urmată de retragerea celor doi artiști, care au salutat mulțimea entuziasmată.

Cea de-a doua reprezentație, susținută în Piața Ferdinand, a atras din nou un public numeros. Seara de sâmbătă a fost, fără îndoială, cea mai animată din cadrul festivalului.

Atmosferă de sărbătoare

Mii de oameni au umplut centrul Oradiei, creând o atmosferă vibrantă între Piața Unirii, unde s-au ținut concertele, și Piața Ferdinand, unde au mixat DJ-i și au fost amplasate rulote cu mâncare, precum și spre Promenada Libertății, transformată într-un colț dedicat muzicii jazz.

Între cele două spectacole aeriene, publicul a putut urmări și alte momente de artă stradală: trupa Carousel, formată din artiști pe picioroange purtând lampioane suspendate ca într-un carusel, și formația Dark Squad, un grup de toboșari costumați într-un stil futurist, asemănător cu Darth Vader, dar plini de energie.

Toate reprezentațiile au fost îndelung aplaudate, filmate și fotografiate de orădenii impresionați. Seara a fost completată de concertele susținute de Rareș, JO și Delia, momente care au adus bucurie și entuziasm mai ales în rândul copiilor și adolescenților.

Programul de duminică, 12 octombrie

FestiFall continuă și duminică seară, când artiștii stradali vor reveni în centrul orașului, iar spectacolul „The Molecule Show” va fi reluat. Pe scena principală vor urca Byron & Muse Quartet, Carlas Dreams și Hooverphonic, celebra formație belgiană cunoscută pentru hitul „Mad About You”.

Tot duminică sunt programate și manifestările oficiale dedicate Zilei Oradiei:

de la ora 9:30, la Filarmonică, va avea loc premierea elevilor olimpici,

la 12:25, o ședință festivă a Consiliului Local,

iar de la ora 13:00, un ceremonial militar care va începe la statuia Regelui Ferdinand și se va încheia la Muzeul Memorial Aurel Lazăr.

Pe 12 octombrie, Oradea sărbătorește două momente importante din istoria orașului: 12 octombrie 1918 – semnarea Declarației de Independență a românilor din Transilvania la Oradea, acțiune care a fost legată de Marea Unire și 12 octombrie 1944 – eliberarea orașului Oradea de sub regimul horthyst.