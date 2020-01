De Flavius Toader,

Zidul s-a prăbușit miercuri după-amiază, sub bătaia vântului, și a aterizat peste un șir de copaci, potrivit poliției din Mexicali, orașul aflat la granița Mexicului cu statul California. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Interesant este că vântul nu era unul deosebit de puternic. Potrivit informațiilor oferite de meteorologi, vântul bătea cu 60 de kilometri la oră, în momentul incidentului.

37mph winds blew over the border wall



37mph?



Btw remember the 700,000 hungry Americans Trump kicked off SNAP to “save money”? The $18B hes wasted on this wall could have funded their SNAP for for 16+ years.pic.twitter.com/mZM2mB0XoJ — Qasim Rashid for Congress (@QasimRashid) January 30, 2020

Un oficial american din El Centro, California, a precizat că bucata de zid era proaspăt ridicată, iar cimentul folosit la fundație nu era încă întărit. Bucata prăbușită avea în jur de 50 de metri lungime.

Ridicarea zidului la granița sudică este o parte centrală a politicii anti-migrație a lui Donald Trump și o promisiune importantă în campania sa electorală, pe care a insistat să și-o onoreze.

Dar eforturile sale în acest sens au stârnit multe critici care au vizat sumele uriașe necesare pentru construcție.

În ianuarie, Washington Post preciza că administrația de la Casa Albă se pregătea să redirecționeze 7,2 miliarde de dolari din bugetul Pentagonului către construcția zidului.

