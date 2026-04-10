Într-adevăr, războiul din Iran a generat creșteri de rating în prime-time pentru Antena 3 CNN, Digi24 și B1 TV, care au acordat spații mai ample, au avut surse pe tema conflictului din Orientul Mijlociu și „și-au făcut temele”. România TV și Realitatea Plus, „televiziuni de-ale noastre”, nu au crescut în martie. TVR Info și Euronews, deși s-au străduit să acopere evenimentele, nu și-au depășit statutul de televiziuni mici.

Vremea frumoasă i-a scos pe români din fața televizoarelor

Războiul a fost un subiect de interes pentru telespectatorii români, însă ciondănelile partidelor pe marginea bugetului de stat și scumpirile carburanților au devenit teme „fumate”, cu impact emoțional redus pe micile ecrane.

Încălzirea vremii a fost, de fapt, marele câștigător al primei luni de primăvară. Temperaturile mai ridicate i-au scos pe români din case, atât pe cei din mediul rural, la muncile câmpului, cât și pe orășeni, pe băncile din fața blocurilor. Această migrare spre exterior a erodat ratingul TV (consum pe telecomandă). Sezonalitatea s-a dovedit mai puternică decât războiul, bugetul de stat sau inflația.

România TV rămâne lider, dar pierde telespectatori

România TV a fost singura televiziune de știri care a pierdut telespectatori în martie față de luna precedentă. În prime-time (orele 19:00–0:00), postul a avut o medie de 271.000 de telespectatori pe minut la nivel național, în scădere cu 10.000 față de februarie. Majoritatea audienței este formată din persoane de peste 55 de ani: 79,2%, cea mai mare pondere de pe nișa televiziunilor de știri. Mai mult, peste jumătate dintre telespectatori (65,6%) au peste 65 de ani.

Interesant este că 3,3% din audiența România TV este reprezentată de persoane cu vârste între 18 și 24 de ani, cel mai mare procent din rândul televiziunilor de știri. Tinerii preferă însă mediul digital și folosesc rar telecomanda. Acest 3,3% rămâne o „medalie” pentru moderatorii din prime-time. Publicul feminin are o pondere de 51,7%, iar persoanele cu studii superioare reprezintă 21,5% din audiență – cel mai mic procent de „intelectuali” din această nișă.

Antena 3 CNN recuperează, dar nu amenință prima poziție

Deși liderul România TV a scăzut în audiență, Antena 3 CNN nu a reușit să-i pună în pericol prima poziție. Televiziunea a câștigat 39.000 de telespectatori, ajungând la o medie de 186.000 pe minut în prime-time, la nivel național, conform măsurătorilor Kantar Media. Pe segmentul 25–34 de ani, are cel mai mare procent dintre competitori: 3,7%. Și aici, publicul este predominant cu vârste ridicate: 74,4% au peste 55 de ani. Totuși, spre deosebire de România TV (65,6%), ponderea celor de peste 65 de ani este de 55%. Femeile și bărbații sunt reprezentați în proporții egale. Telespectatorii cu studii superioare reprezintă 34,8%, iar cei cu studii medii – 53%.

Realitatea Plus și-a menținut audiența din prime-time la nivelul lunii februarie: 145.000 de telespectatori pe minut la nivel național. Are cel mai scăzut procent de persoane cu studii superioare din nișa știrilor TV: 20,6% și al doilea procent ca mărime al celor cu studii primare (21,5%), după România TV (24%). Și aici, grosul audienței este format din persoane de peste 55 de ani: 73%, iar 52,3% au peste 65 de ani. Publicul tânăr este aproape inexistent: 0,7% (25–34 de ani) și 1,3% (18–24 de ani). Bărbații au fost ușor majoritari: 51,7%.

Digi24 și B1 TV au crescut, fără schimbări în ierarhie

Digi24 rămâne televiziunea „intelectualilor”: 52% din audiență este formată din persoane cu studii superioare, cel mai mare procent din segmentul știrilor TV. Ponderea telespectatorilor de peste 55 de ani este mai redusă decât la principalele concurente: 61%, iar segmentul 65+ coboară la 39%. Postul are și cel mai mare procent (11%) pe segmentul 35–44 de ani. Cu toate acestea, ratingul din martie a fost mult sub cel al competitorilor: 90.000 de telespectatori pe minut în prime-time. A câștigat 20.000 de persoane față de februarie, a doua creștere din nișă după Antena 3 CNN. Bărbații au fost mai numeroși: 53,6%, față de 46,4% femei.

B1 TV a reușit să intre în rândul câștigătorilor. Audiența a crescut de la 42.000 de telespectatori în februarie la 54.000 în martie, conform Kantar Media – un plus de 12.000, deloc neglijabil pentru un post care se luptă de ani buni pentru vizibilitate. Are al treilea procent de persoane cu studii superioare (46%), după Digi24 (52%) și Euronews (48,4%). Totuși, 78% dintre telespectatori au peste 55 de ani, a doua pondere din nișă, după România TV (79,2%). Publicul tânăr este sub 1%. Bărbații reprezintă 56% din audiență, cel mai mare procent din segmentul știrilor TV.

TVR Info, canalul de știri al Societății Române de Televiziune (SRTV), a înregistrat o medie de 11.000 de telespectatori pe minut în prime-time, la nivel național, similară cu cea din februarie. Publicul feminin este majoritar (56,5%), cea mai mare pondere din nișă. 33,8% dintre telespectatori au studii superioare, iar 66,7% au peste 55 de ani.

În prima lună a războiului din Iran, Euronews a câștigat doar 1.000 de telespectatori, ajungând la o audiență medie de 6.000 pe minut la nivel național. 48,4% dintre aceștia au studii superioare și vârste de peste 55 de ani.

Prima News a avut o medie de 1.460 telespectatori pe minut (toată ziua), la nivel național, pierzând 90 de persoane față de februarie. 

Radiografia profilului telespectatorilor canalelor de știri confirmă că românii mai în vârstă rămân cei mai fideli consumatori de televiziune. Fie pace, fie război, telecomanda rămâne „bucuria” seniorilor.    

Gestul uluitor făcut de Ana-Maria Lucescu, soția lui Răzvan Lucescu, a atras privirile tuturor. Ce s-a întâmplat în urmă cu câteva minute, în drum spre cimitir
Viva.ro
Cu lacrimile pe obraji, Răzvan Lucescu și-a luat adio de la tatăl lui, Mircea Lucescu, cu un mesaj care le-a dat fiori reci tuturor celor prezenți la înmormântare. „Nu și-a putut stăpâni emoțiile”
Unica.ro
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Elle.ro
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
GSP.RO
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.RO
Imaginile durerii cu văduva Neli Lucescu. Ținută strâns de mână și braț de fiul Răzvan și de nora Ana Maria, doamna Neli ne-a făcut pe toți să plângem azi. 50 de imagini de la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Libertateapentrufemei.ro
Cine e LEGENDA care s-a aplecat și a sărutat sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu! Un gest de mare emoție, fără cuvinte
Avantaje.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor
Tvmania.ro
Cum va fi vremea de 1 Mai. Prognoza meteo ANM în perioada 13 aprilie – 10 mai 2026
Știri România 13:02
Imagini sfâșietoare la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Neli Lucescu, ținută strâns de mână de fiu și sprijinită de noră
Știri România 12:34
Vila lui Mircea Lucescu din Capitală, luată cu asalt de oameni ai străzii. Au fost plătiți ca să părăsească locuința
Adevarul.ro
Steaua, soluție concretă pentru promovare! AS 47 a trimis mail către ministrul Radu Miruță pentru asociere! Ce sumă sunt fanii pregătiți să ofere. Exclusiv
Fanatik.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Elle.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente
Viva.ro
Noi imagini de la „Asia Express” 2026. Ce locuri speciale descoperă cele 9 echipe, în Uzbekistan. „O să fie complicat din punctul ăsta de vedere”
Stiri Mondene 15:01
„Blestemul” rolului lui Iisus? Cum i s-a schimbat viața actorului Robert Powell și cum arată la 82 de ani
Stiri Mondene 14:50
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
TVMania.ro
Cât câștigă un patron de benzinărie în plină criză a carburanţilor: "Nici cei apropiați nu mă cred"
ObservatorNews.ro
Ultima Oră! A venit Salvarea la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat
Libertateapentrufemei.ro
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Cum se vopsesc ouăle de Paște natural: Trucuri cu coji de ceapă, sfeclă sau varză roșie
Mediafax.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mircea Lucescu este condus pe ultimul drum în Vinerea Mare. Semnificația profundă a zilei în care creștinii își plâng Mântuitorul
Wowbiz.ro
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Valentin Sanfira a vrut ca toată lumea să afle de la el! Mesajul emoționant transmis în mediul online: „Nu se poate nărui cu vorbe goale…”
Wowbiz.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Redactia.ro
Ninge în Joia Mare! Județele din România în care s-a așternut deja „zăpada mieilor”
KanalD.ro
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Politică 09 apr.
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Politică 08 apr.
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Ce avere are, de fapt, Rinat Ahmetov, miliardarul care a venit să-și ia rămas bun de la Mircea Lucescu
Fanatik.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
