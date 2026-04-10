Într-adevăr, războiul din Iran a generat creșteri de rating în prime-time pentru Antena 3 CNN, Digi24 și B1 TV, care au acordat spații mai ample, au avut surse pe tema conflictului din Orientul Mijlociu și „și-au făcut temele”. România TV și Realitatea Plus, „televiziuni de-ale noastre”, nu au crescut în martie. TVR Info și Euronews, deși s-au străduit să acopere evenimentele, nu și-au depășit statutul de televiziuni mici.

Vremea frumoasă i-a scos pe români din fața televizoarelor

Războiul a fost un subiect de interes pentru telespectatorii români, însă ciondănelile partidelor pe marginea bugetului de stat și scumpirile carburanților au devenit teme „fumate”, cu impact emoțional redus pe micile ecrane.

Încălzirea vremii a fost, de fapt, marele câștigător al primei luni de primăvară. Temperaturile mai ridicate i-au scos pe români din case, atât pe cei din mediul rural, la muncile câmpului, cât și pe orășeni, pe băncile din fața blocurilor. Această migrare spre exterior a erodat ratingul TV (consum pe telecomandă). Sezonalitatea s-a dovedit mai puternică decât războiul, bugetul de stat sau inflația.

România TV rămâne lider, dar pierde telespectatori

România TV a fost singura televiziune de știri care a pierdut telespectatori în martie față de luna precedentă. În prime-time (orele 19:00–0:00), postul a avut o medie de 271.000 de telespectatori pe minut la nivel național, în scădere cu 10.000 față de februarie. Majoritatea audienței este formată din persoane de peste 55 de ani: 79,2%, cea mai mare pondere de pe nișa televiziunilor de știri. Mai mult, peste jumătate dintre telespectatori (65,6%) au peste 65 de ani.

Interesant este că 3,3% din audiența România TV este reprezentată de persoane cu vârste între 18 și 24 de ani, cel mai mare procent din rândul televiziunilor de știri. Tinerii preferă însă mediul digital și folosesc rar telecomanda. Acest 3,3% rămâne o „medalie” pentru moderatorii din prime-time. Publicul feminin are o pondere de 51,7%, iar persoanele cu studii superioare reprezintă 21,5% din audiență – cel mai mic procent de „intelectuali” din această nișă.

Antena 3 CNN recuperează, dar nu amenință prima poziție

Deși liderul România TV a scăzut în audiență, Antena 3 CNN nu a reușit să-i pună în pericol prima poziție. Televiziunea a câștigat 39.000 de telespectatori, ajungând la o medie de 186.000 pe minut în prime-time, la nivel național, conform măsurătorilor Kantar Media. Pe segmentul 25–34 de ani, are cel mai mare procent dintre competitori: 3,7%. Și aici, publicul este predominant cu vârste ridicate: 74,4% au peste 55 de ani. Totuși, spre deosebire de România TV (65,6%), ponderea celor de peste 65 de ani este de 55%. Femeile și bărbații sunt reprezentați în proporții egale. Telespectatorii cu studii superioare reprezintă 34,8%, iar cei cu studii medii – 53%.

Realitatea Plus și-a menținut audiența din prime-time la nivelul lunii februarie: 145.000 de telespectatori pe minut la nivel național. Are cel mai scăzut procent de persoane cu studii superioare din nișa știrilor TV: 20,6% și al doilea procent ca mărime al celor cu studii primare (21,5%), după România TV (24%). Și aici, grosul audienței este format din persoane de peste 55 de ani: 73%, iar 52,3% au peste 65 de ani. Publicul tânăr este aproape inexistent: 0,7% (25–34 de ani) și 1,3% (18–24 de ani). Bărbații au fost ușor majoritari: 51,7%.

Digi24 și B1 TV au crescut, fără schimbări în ierarhie

Digi24 rămâne televiziunea „intelectualilor”: 52% din audiență este formată din persoane cu studii superioare, cel mai mare procent din segmentul știrilor TV. Ponderea telespectatorilor de peste 55 de ani este mai redusă decât la principalele concurente: 61%, iar segmentul 65+ coboară la 39%. Postul are și cel mai mare procent (11%) pe segmentul 35–44 de ani. Cu toate acestea, ratingul din martie a fost mult sub cel al competitorilor: 90.000 de telespectatori pe minut în prime-time. A câștigat 20.000 de persoane față de februarie, a doua creștere din nișă după Antena 3 CNN. Bărbații au fost mai numeroși: 53,6%, față de 46,4% femei.

B1 TV a reușit să intre în rândul câștigătorilor. Audiența a crescut de la 42.000 de telespectatori în februarie la 54.000 în martie, conform Kantar Media – un plus de 12.000, deloc neglijabil pentru un post care se luptă de ani buni pentru vizibilitate. Are al treilea procent de persoane cu studii superioare (46%), după Digi24 (52%) și Euronews (48,4%). Totuși, 78% dintre telespectatori au peste 55 de ani, a doua pondere din nișă, după România TV (79,2%). Publicul tânăr este sub 1%. Bărbații reprezintă 56% din audiență, cel mai mare procent din segmentul știrilor TV.

TVR Info, canalul de știri al Societății Române de Televiziune (SRTV), a înregistrat o medie de 11.000 de telespectatori pe minut în prime-time, la nivel național, similară cu cea din februarie. Publicul feminin este majoritar (56,5%), cea mai mare pondere din nișă. 33,8% dintre telespectatori au studii superioare, iar 66,7% au peste 55 de ani.

În prima lună a războiului din Iran, Euronews a câștigat doar 1.000 de telespectatori, ajungând la o audiență medie de 6.000 pe minut la nivel național. 48,4% dintre aceștia au studii superioare și vârste de peste 55 de ani.

Prima News a avut o medie de 1.460 telespectatori pe minut (toată ziua), la nivel național, pierzând 90 de persoane față de februarie.

Radiografia profilului telespectatorilor canalelor de știri confirmă că românii mai în vârstă rămân cei mai fideli consumatori de televiziune. Fie pace, fie război, telecomanda rămâne „bucuria” seniorilor.

