Ofertele, reduse sau chiar anulate

Nu doar petrolul este grav afectat de războiul din Iran; și turismul este perturbat, cu atât mai mult în perioada vacanței de Paște. Aeroporturile din Doha, Dubai sau Abu Dhabi, puncte de conexiune esențiale pentru rutele dintre Europa și Asia, Africa sau Oceania, sunt puternic impactate de conflict.

Deși companii aeriene precum Etihad sau Emirates continuă să opereze zboruri în regiune, Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (EASA) recomandă evitarea spațiului aerian al țărilor din zona Golfului.

Operatorii de turism elvețieni, precum Tui Suisse, Globetrotter și grupul Dertour – din care fac parte, printre alții, Kuoni sau Hotelplan – au redus considerabil sau chiar au anulat ofertele către aceste destinații. Prin urmare, a fost necesară propunerea unor soluții alternative pentru cei care aveau deja rezervări.

Pentru acest sector, situația atrage după sine un volum uriaș de muncă suplimentară. Fie călătorii își amână vacanțele, fie agențiile trebuie să găsească soluții de înlocuire. „Devine din ce în ce mai dificil să găsim alternative la prețuri rezonabile pentru rezervările deja existente”, explică reprezentanții Globetrotter.

Zboruri mai scumpe

Nu doar perioada vacanțelor de Paște este vizată. Prețurile pentru destinațiile estivale au explodat deja. O călătorie cu avionul în această vară va costa mai mult decât în anii precedenți.

Într-adevăr, eliminarea unor conexiuni importante de tranzit a dus la o scădere a ofertei. Zborurile sunt rare, prin urmare mai scumpe, în special pe rutele de cursă lungă către Asia sau Oceanul Indian. În plus, Globetrotter anticipează „o creștere a prețurilor biletelor de avion la nivel mondial, cauzată de scumpirea kerosenului”.

Vacanțele exotice, la mare căutare

Dar nenorocirea unora este fericirea altora. Astfel, alte destinații devin extrem de populare. În prezent, bazinul mediteraneean – precum Spania, Italia, sudul Franței, dar și insulele Canare și Baleare – este la mare căutare.

Pentru destinații mai exotice, mulți călători s-au orientat către Caraibe, în special spre Republica Dominicană sau Mexic. Grupul Dertour observă o „deplasare clară către vest” în alegerile clienților săi. De asemenea, operatorii elvețieni remarcă succesul așa-numitelor „coolcations” – destinații în țările nordice. Totodată, Africa de Sud se bucură de un interes din ce în ce mai mare.

