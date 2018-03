O călugăriță care se judeca cu Katy Parry a murit în fața instanței. O călugăriță amestecată într-o dispută de proprietate cu artista Katy Perry s-a prăbușit și a murit în fața instanței de judecată, vineri, arată presa americană.

Sora Catherine Rose Holzman avea 89 de ani și era una dintre cele două călugărițe care se luptau în instanță cu Katy Perry și Arhiepiscopia Los Angeles pentru terenul unei foste mănăstiri din oraș, scrie BBC.

Cântăreața a făcut o înțelegere să cumpere proprietatea pentru 14.5 milioane de dolari în 2015, dar afacerea s-a stricat când foștii rezidenți s-au opus.

Sora Catherine Rose și Sora Rita Callanan au spus că nu vor să dea mănăstirea și terenul de 8 acri vedetei, care este uneori provocatoare în videoclipurile sale.

”I-am găsit videoclipurile și nu am fost fericită când le-am văzut”, a spus sora Rita Callanan.

Ulterior, călgurărițele au vândut terenul și prorprietatea unei afaceriste pe nume Dana Hollister, fără aprobarea Arhiepiscopiei Los Angeles.

Perry și Biserica Catolică au primit aproape 10 milioane de dolari despăgubiri în instanță în 2017, pentru că cele două călugrăițe nu aveau niciun drept să vândă proprietatea.

Surorile nu au primit aprobarea Arhiepiscopului Jose Gomez și a Vaticanului, care trebuie să își dea acordul pentru orice vânzare de proprietate care valorează mai mult de 7.5 milioane de dolari.

Imediat după moartea călugăriței, judecătorii au suspendat procesul, iar Arhiepiscopul Gomez a spus într-un comunicat de presă următoarele: ”Sora Catherine Rose a servit biserica cu dedicație și dragoste pentru mulți ani și astăzi ne amintim de ea cu recunoștină”.

Sora Catherine Rose a vorbit cu televiziunea Fox11 cu doar câteva ore înainte să se moară, transmițându-i artistei: ”Te rog, oprește-te! Nu faci niciun bine nimănui, decât rănești foarte mulți oameni!”.

Katy Perry poartă creații românești. Cum apare pe coperta noului său single, “Chained to the Rhythm”

Katy Perry este noua vedetă de la Hollywood care alege să poarte creații vestimentare realizate de brandul românesc STYLAND.

Artista, care are cei mai mulți fani pe Twitter, apare pe coperta singlelui său, Chained to the Rhythm, în piese vestimentare din noua colecție a brandului românesc STYLAND Crystal Rose, lansată în premieră pe piața internațională.

REPORTAJ VIDEO de la Congresul PSD/ Dragnea s-a reîncărcat cu ,,forța binelui”, disidenții au fost executați