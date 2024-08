Pălăria s-a vândut cu mai mult decât dublul unei alte pălării din „Temple of Doom”, licitată în 2021, care a fost adjudecată cu 300.000 de dolari.

Filmul de acțiune american regizat de Steven Spielberg acum 40 de ani îl arată pe Indiana Jones (Harrison Ford), un arheolog aventurier, purtând pălăria la începutul filmului, când sare dintr-un avion care se prăbușea folosind o plută gonflabilă.

Casa de licitații a precizat că pălăria a mai fost folosită în timpul ședințelor foto suplimentare ținute în studiourile de efecte vizuale ale producătorului filmului, George Lucas, și că este „mândră că a reușit să pună în legătură un număr atât de mare de fani cu obiectele istorice pe care le prețuiesc”.

Pălăria vândută vineri, 16 august, a fost purtată și de dublura lui Ford în acel film, cascadorul Dean Ferrandini, care a murit anul trecut. Pălăria a provenit chiar din colecția lui Ferrandini și a fost vândută împreună cu fotografii inedite ale cascadorului.

La aceeași licitație a mai fost vândută o cască de soldat imperial folosită în filmul „Star Wars Return Of The Jedi”, din 1983, care a fost cumpărată cu 315.000 de dolari, dar și o baghetă luminoasă folosită de Daniel Radcliffe în Harry Potter And The Prisoner of Azkaban, care s-a vândut cu 53.550 de dolari.

Harrison Ford are acum 82 de ani.

