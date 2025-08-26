Sirenele au răsunat în zonă cu aproximativ o oră și 45 de minute înainte de startul jocului, după ce un mini-camion de tip platformă a luat foc, cel mai probabil din cauza unei scurgeri de combustibil.

Cauciucurile autovehiculului au început să explodeze pe rând, iar camioneta a fost cuprinsă rapid de flăcări, arzând complet.

Două autospeciale de pompieri au ajuns de urgență la fața locului și au intervenit prompt pentru stingerea incendiului.

Din fericire, în momentul izbucnirii focului, în interior nu se afla nicio persoană.

