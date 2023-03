Stăpânul cățelușei, Kadir Keyifli, a declarat că a cerut ajutorul echipelor locale de salvare pentru a-și scoate animalul dintre dărâmături, dar nimeni nu a reușit să intre în locul unde era prins.

Meyako, o echipă regională de salvare a animalelor, i-a sărit în ajutor luni, 6 martie. După ore întregi de muncă, salvatorii au reușit să ajungă la subsolul în care era blocată Sila și au avut o surpriză: nu numai că Sila a supraviețuit o lună sub ruine, dar a și născut trei pui.

„Ce ai băut aici? Ce ai mâncat? Ai născut trei?”, a spus unul dintre salvatori, surprins într-un videoclip cu momentul în care au ajuns la Sila.

A two-year-old dog named Sila and her three puppies were rescued from the basement of a collapsed building in Turkey's Hatay on Monday, 28 days after the February 6 earthquake pic.twitter.com/fWsQtSePA8