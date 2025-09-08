O clientă Kaufland, care are în jur de 19.000 de urmăritori pe Facebook, a distribuit recent cu mândrie pe rețeaua de socializare o fotografie a sesiunii sale de cumpărături.

Imaginea arată portbagajul mașinii sale plin cu zeci de conserve de roșii de la o anumită marcă, pe care a susținut că le-a cumpărat cu câte un euro fiecare, în timpul unei oferte speciale Kaufland.

„Febra cumpărăturilor”, a scris ea în descriere, adăugând, printre altele, „Reduceri la Kaufland, astăzi. Cele mai bune pentru mine.”

Însă ceea ce se dorea a fi o bucurie inofensivă pentru o afacere bună la Kaufland s-a transformat rapid într-o discuție aprinsă. Fotografia a primit aproximativ 170 de comentarii, multe dintre ele critice și chiar ostile.

„Nu este nevoie să exagerați. Și alții ar putea dori ceva. Dacă lucrați, veți rămâne cu mâinile goale după-amiaza”, a scris un utilizator, referindu-se la cei care nu ajung dimineața, la primele ore în magazin pentru cumpărături.

Un altul a fost și mai direct: „Ca un vultur, probabil că încă mai aveți multă hârtie igienică rămasă din perioada pandemiei de coronavirus.” O altă persoană a comentat pur și simplu: „E nasol.”

Prima zi de școală, cu profesorii în stradă. Mii de cadre didactice sunt în Piața Victoriei: „Viitorul este în clase, nu-l distrugeți cu legi stupide”

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

