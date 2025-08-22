Afacerile retailerilor s-au dublat față de anul 2018, moment în care totalizau 74,2 miliarde de lei și sunt cu peste 80% față de 2020, anul pandemiei.

Dacă în 2018 existau 49.110 firme care activau în domeniu, având același cod CAEN, numărul a urcat la 51.103 în anul 2020, dar a scăzut apoi accelerat cu aproape o cincime, până la 42.409 în anul 2024.

Dintre aceste firme, au raportat vânzări 37.976 în anul 2020, pentru ca anul trecut să fie doar 33.301. Datele includ atât marile multinaționale din comerțul modern, cât și buticurile din orașe și magazinele sătești.

Numărul angajaților a scăzut cu un sfert

Dacă în anul 2018, companiile de retail raportau un număr total de 217.000 de angajați, numărul a scăzut masiv ulterior.

În pandemie, în 2020, mai erau doar 185.000, pentru ca în 2024 să fie cu 15.000 mai puțin, respectiv 170.000.

În total, scăderea este de 47.000 de salariați și vine în contextul în care marii retaileri și-au dezvoltat continuu rețelele, iar comerțul online a crescut masiv la rândul său.

Cele mai mari 15 companii de retail, care grupează atât multinaționale, cât și o serie de lanțuri românești de comerț, au în total 75.000 de salariați.

Doar primii 15 contează

Libertatea a identificat 102 companii cu venituri de peste 10 milioane de euro în retail.

Dintre acestea, cele din top 15 fac majoritatea veniturilor: dacă toate cele 102 companii au avut în total vânzări de 117,15 miliarde, primele 15 aduc un total de 108 miliarde de lei.

Toate cele 102 societăți au consemnat un profit net de 3,3 miliarde de lei, în timp ce pierderile celor aflate pe minus cumulează 464,5 milioane de lei.

Primele 15 companii cumulează profituri totale de 2,93 de miliarde de lei și pierderi de 342 de milioane.

Românii au dat anul trecut 30 de miliarde de euro pe mâncare, băutură și țigări. Lidl și Kaufland fac două treimi din profiturile generate de retail

Lidl și Kaufland, marii performeri

Retailerii germani Lidl și Kaufland, parte a grupului german Schwarz, sunt performerii retailului.

Lidl și-a păstrat poziția de cel mai mare lanț de retail, având vânzări totale de 24,69 de miliarde de lei în 2024 și un profit net de 1,22 de miliarde de lei.

Lanțul de supermarketuri are peste 12.700 de angajați și avea în martie 377 de magazine în România. Compania își propune să mai adauge 25 până la finalul anului, conform Economica.net.

Kaufland ocupă poziția a doua, cu venituri totale de 19,7 miliarde de lei în 2024 și un câștig net de 1,15 miliarde. Compania avea 14.592 de salariați la finalul anului trecut.

Lanțul avea 192 de hipermarketuri în luna iunie, conform site-ului său.

Cumpără și La Cocoș

În total, Lidl și Kaufland fac un profit net de 2,3 miliarde de lei, adică două treimi din totalul profiturilor realizate în retailul românesc.

Mai mult, grupul Schwarz a anunțat la final de iunie că va cumpăra și magazinele românești La Cocoș, lanț care a depășit în 2024 vânzări de un miliard de lei.

Profi, înghițit de Mega Image

Podiumul este completat de lanțul Profi, cu venituri totale de 14,9 miliarde de lei și o pierdere de 209 milioane. În fapt, compania este pe pierdere de ani buni.

Acționarii au vândut Profi, iar acum acesta este controlat de Mega Image.

Rețeaua belgiană este deținută de grupul Ahold Delhaize. Mega a vândut de 10,6 miliarde de lei, dar a făcut un profit de 116,9 milioane de lei.

Împreună, cele două ar avea peste 25 de miliarde de lei vânzări totale.

Annabela preia 87 de magazine Profi

De cele două se leagă o altă tranzacție recentă: grupul Annabella, deținut de soții Dan și Dorina Mutu, va cumpăra 82 de magazine Profi și 5 Mega Image.

Annabella își extinde astfel prezența în marile orașe, inclusiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Oradea, Constanța și Ploiești. Anterior, rețeaua opera 118 magazine în județele Vâlcea, Olt, Argeș și Dâmbovița.

Annabella deține și producătorul de conserve Râureni.

Vânzarea magazinelor este o obligație pentru Mega Image la achiziția Profi, pentru a nu exista o concentrare prea mare.

La momentul anunțării tranzacției de 1,3 miliarde de euro, Profi avea 1.650 de magazine în România, iar Mega Image avea 969.

Carrefour are multe firme în top

Carrefour este pe locul al patrulea, cu vânzări totale de 12,7 miliarde de lei și un câștig de 52,4 milioane.

Carrefour are însă mai multe companii în top: pe lângă cea principală, Carrefour mai controlează și România Hypermarche, care deține fosta rețea Cora, acum rebotezată Carrefour Express.

De asemenea, deține și lanțul Supeco.

În total, conform site-ului companiei, Carrefour are 442 de magazine în România.

Penny, Auchan

În top 15 se mai regăsesc și grupul german Rewe, prezent în România prin lanțul de supermarketuri Penny, dar și lanțul francez de hipermarketuri Auchan.

Acesta din urmă deține mai nou și magazinele alimentare din cadrul benzinăriilor Petrom, operate sub numele MyAuchan. De asemenea, Auchan controlează magazinele ATAC.

În total, Auchan România are în portofoliu peste 470 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 8 hipermarketuri ATAC Hiper Discount, 9 supermarketuri, magazinul inteligent Auchan Go și aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan.

De partea cealaltă, Penny are 424 de magazine în rețeaua sa.

Ziare, reviste, cafenele

Pe lângă acestea se mai regăsesc companii precum Lagardere și Tabac Xpress.

Grupul francez Lagardere deține o varietate de branduri, atât din domeniul distribuției de ziare și reviste, precum chioșcurile Inmedio, cât și magazinele Hub Convenience, Relay și Discover.

De asemenea, deține și cafenelele So! Coffee, restaurantele 1 Minute și pizzeriile Pizza Stazione.

Dincolo, Tabac Xpress operează magazinele Xpress și Xtime în România. Compania are în operare 235 de magazine în România și este deținută de grupul polonez Trafikka.

Românii din top

Chiar dacă lanțul de magazine La Cocoș a fost vândut unei multinaționale, în top 15 apar și trei lanțuri românești.

Este vorba de lanțurile Annabella și Diana, din Oltenia, la care se adaugă producătorul de carne Unicarm.

Lanțul Annabella este controlat de familia Dan și Dorina Mutu, iar Diana Com este deținut de omul de afaceri Mitică Craciunescu. Unicarm este controlat de antreprenorul Vasile Lucuț.

Lanțul Unicarm are circa 130 de magazine în 18 județe, potrivit Ziarului Financiar, în vreme ce rețeaua Diana ajunsese la 85 de magazine la finalul anului trecut, conform Forbes.

Metro și Selgros

Pe lângă acestea se mai adaugă lanțurile Metro și Selgros, care se adresează îndeosebi firmelor.

Acestea nu au fost incluse în top, deoarece funcționează în baza altui cod CAEN, dar în esență activitatea lor este tot de retail alimentar.

Lanțul german Metro a consemnat în 2024 afaceri de 11,3 miliarde de lei și o pierdere de 28,1 milioane de lei. Compania avea 3.981 de angajați la final de 2024 și operează în țara noastră și franciza de magazine La Doi Pași. Aceasta a ajuns la 2.000 de magazine în țară, conform revistei Biz.

Grupul Selgros a raportat, la rândul său, vânzări de 4,5 miliarde de lei și un profit net de 67,2 milioane de lei. Compania avea 4.718 salariați și 24 de magazine în România. Selgros este deținută de Coop-Gruppe Genossenschaft din Elveția.

Intrarea Froo pe piață

În fine, anul trecut a intrat în România și grupul polonez Zabka. În doar 12 luni, acesta a ajuns la 100 de magazine de proximitate Froo în țara noastră.

Grupul are peste 10.000 de magazine în Polonia și anunța anul trecut că vrea să ajungă la 200 în România, relata, la acel moment, Business Magazin.

