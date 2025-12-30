Pe lista celor mai căutați zece fugari

Canadianul în vârstă de 44 de ani, care se află pe lista FBI a celor mai căutați zece fugari, este vânat pentru că ar fi coordonat o operațiune transnațională de trafic de droguri transportând cocaină din Columbia, prin Mexic și California de Sud, către Canada și alte locații, potrivit FBI.

Motocicletele de lux ale lui Ryan Wedding, un fost sportiv olimpic, devenit baron al drogurilor, au fost confiscate. FOTO: FBI

În luna decembrie, autoritățile mexicane „au confiscat un număr mare de motociclete” estimate la 40 de milioane de dolari, despre care se crede că aparțin fugarului, a anunțat FBI Los Angeles într-un comunicat emis luni pe rețelele de socializare, împreună cu mai multe fotografii ale motocicletelor.

FBI, Departamentul de Poliție din Los Angeles, Poliția Regală Canadiană și autoritățile mexicane au colaborat la „confiscarea reușită”, a declarat FBI Los Angeles.

62 de motociclete, două mașini și opere de artă

Săptămâna trecută, oficialii mexicani au anunțat confiscarea unor obiecte „legate de un fost sportiv olimpic care se numără printre cei mai căutați 10 fugari de către autoritățile americane”, deși nu l-au identificat în mod specific pe Wedding.

Motocicletede lux ale lui Ryan Wedding, un fost sportiv olimpic devenit baron al drogurilor, au fost confiscate. FOTO: FBI.

Printre obiecte se numărau 62 de motociclete „de lux”, precum și două mașini, opere de artă, două medalii olimpice, droguri și alte obiecte, potrivit Secretariatului pentru Securitate și Protecție a Cetățenilor din Mexic.

Obiectele au fost confiscate de la patru proprietăți din Mexico City și din statul Mexic în timpul executării mandatelor de percheziție, potrivit agenției.

A ordonat uciderea unui martor

Wedding a fost pus sub acuzare la tribunalul federal din Los Angeles anul trecut pentru mai multe capete de acuzare, inclusiv coordonarea unei activități criminale continue, crimă și diverse infracțiuni legate de droguri.

Noi acuzații anunțate în noiembrie susțin că ar fi ordonat uciderea unui martor în cazul federal. Victima a fost împușcată în cap de mai multe ori într-un restaurant din Columbia în ianuarie, au declarat procurorii federali din Los Angeles.

Departamentul de Stat oferă o recompensă de 15 milioane de dolari pentru informații care duc la arestarea și/sau condamnarea lui Wedding, despre care se crede că se află în Mexic și este protejat de cartelul Sinaloa, au declarat autoritățile.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE