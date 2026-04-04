Într-un interviu acordat pentru Bloomberg, Kirilo Budanov a anunțat că o delegație americană condusă de Steve Witkoff și Jared Kushner urmează să efectueze o vizită la Kiev după 12 aprilie. Din delegație ar putea face parte și influentul senator republican Lindsey Graham, care avertizează în mod repetat că negocierile nu funcționează în cazul Rusiei.

„Kushner, Witkoff și Lindsey Graham – ei sunt cei așteptați. Vom vedea cine va mai fi acolo”, a declarat Budanov, șeful de cabinet al președintelui Ucrainei.

Potrivit lui Budanov, Ucraina ar putea primi garanții de securitate mai substanțiale după vizita delegației americane.

„Am definit de mult timp ce ne dorim. Cred că se va implementa în curând. Ce se va întâmpla în continuare este o altă problemă. Dar cu siguranță am făcut progrese în ceea ce privește garanțiile de securitate – deja avansăm”, a subliniat el.

Aceasta ar fi prima vizită oficială la Kiev pentru Witkoff și Kushner, care au călătorit anterior la Moscova pentru discuții cu liderul autocrat rus Vladimir Putin și s-au întâlnit în SUA cu reprezentanți ai Ucrainei, notează Reuters.

Vizita a fost anunțată în contextul stagnării negocierilor trilaterale SUA – Ucraina – Rusia. În contextul războiului din Orientul Mijlociu, Kremlinul a anunțat că ia o pauză în negocierile mediate de SUA, dar și-a arătat disponibilitatea să discute cu administrația Trump pe tema chestiunilor „economice” bilaterale.