„Evident, presiunea pe care o exercităm asupra lui Putin pentru ca să vină la masa negocierilor și să oprească atacurile masive împotriva Ucrainei nu funcționează”, scrie Lindsey Graham pe contul său de X.

Influentul senator american sprijină politica de a face presiuni asupra țărilor care ajută Rusia, cum este cazul Indiei, care ar fi decis să-și reducă drastic importurile de petrol rusesc în baza unui nou acord comercial cu Statele Unite, dar consideră că o altă cale poate duce mai repede la încheierea războiului din Ucraina.

Ca urmare a atacului aerian masiv din noaptea de luni spre marți, Graham i-a cerut lui Trump să înarmeze Ucraina cu rachete Tomahawk. Acest lucru „ar schimba regulile jocului din punct de vedere militar”, a transmis influentul senator, făcând apel la creșterea presiunilor asupra lui Vladimir Putin.

În opinia senatorului, orice negociere cu Rusia care pare a fi o „încurajare excesivă a agresiunii” ar putea duce la consecințe catastrofale.

Rusia a atacat Ucraina cu 71 de rachete de diferite tipuri și 450 de drone, lovind în principal centralele termice care alimentează cu energie electrică Kievul, Harkovul și Dnipro. Apărarea aeriană a neutralizat 450 din cele 521 de ținte inamice lansate. Douăzeci și șapte de rachete și 31 de drone de atac au lovit în 27 de locații.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski îi acuză pe ruși că au ignorat astfel cererea lui Donald Trump de instaurare a unui armistițiu energetic pentru o săptămână.

„Fie Rusia crede acum că o săptămână are mai puțin de patru zile în loc de șapte, fie pariază cu adevărat pe război și pur și simplu a așteptat cele mai reci zile ale acestei ierni, când temperaturile în cea mai mare parte a Ucrainei au fost sub – 20 de grade Celsius”, a denunțat șeful statului ucrainean într-o conferință de presă comună cu secretarul general al NATO Mark Rutte.

