Echipa ucraineană va avea ca misiune „să facă să avanseze negocierile” asupra acestui document „strategic” și va include reprezentanți ai „Ministerelor Economiei, Afacerilor Externe, Justiției și Finanțelor”, a declarat vicepremierul ucrainean Iulia Svîrîdenko pe platforma X, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

This week, Ukraine will send a delegation to Washington to move forward with negotiations on a strategic agreement with the United States regarding critical natural resources.



This dialogue reflects the strategic interests of both nations and our shared commitment to building a…