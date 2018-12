Șocanta experiență a fost povestită pe larg de o nepoată a bătrânei într-o postare pe Facebook. Povestea ei a fost preluată de cei de la observatorulph.ro, care au obținut și un punct de vedere al celor din conducerea spitalului.

„Am evitat de fiecare dată să postez pe rețele de socializare lucruri personale, doar că acum, am ales să public fotografii și video (am și foarte multe înregistrări dar nu reușesc să le atașez deoarece sunt de 1 oră jumătate, 40-30-20 minute) cu un caz real: mamaia mea, pentru a arăta tuturor adevărata față a ceea ce înseamna «Spitalul Județean de Urgență Ploiești- Secția Boli interne («Buna Vestire» sau fosta maternitate Ploiești).

Pe data de 3.12.2018 (luni) am solicitat ambulanța pentru că mamaie avea temperatură, tremura și nu mai vorbea. După 30 de minute, ajunge ambulanța și în urma controlului, suntem sfătuiți sa o ducem la spital! Plecăm de acasă, ajungem la Spitalul de Urgență Ploiești și… așteptăm! 1 oră! 2 ore! 3 ore! Nicio informație!

După 3 ore și jumătate, vedem că mamaia mea este urcată într-o ambulanță și ni se spune că va fi dusă la fosta maternitate Ploiești, pentru a fi internată la secția boli interne cu diagnosticul: pneumopatie interstițială! Ok! Ne urcăm în mașini, stăm în spatele ambulanței și ajungem la spitalul groazei! De aici începe calvarul!

De gardă, doamna dr. Cărămidă Victoria (Dr. Cărămidă Victoria Niculina, Medic Primar Medicină Internă- Spitalul Județean de Urgență Ploiești)! Se uită la mamaie și le spune asistentelor să o ducă în salonul 10 al spitalului. Asistentele o duc și pentru a o așeza pe patul de spital pe mamaie o dă la o parte pe o altă doamnă (menționez că așternutul nu a fost schimbat!!!).

Doamna doctor Cărămidă îi recomandă mătușii mele să rămână în spital, drept însoțitor pe toată perioada în care mamaie va fi ținută sub tratament deoarece ea nu îi poate garanta că asistentele se pot ocupa 100% de pacient. Zis și făcut!

Îi aduc un fotoliu mic mătușii pentru a putea sta timp de 1 săptămână în permanență în spital (după 3 zile, ea a fost lăsată să doarmă într-un pat de spital, deoarece au fost externați pacienții din acel salon-mulțumesc doamnei asistente).

„Dacă te crezi deșteaptă, ia-o acasă și aveți voi grijă de ea!”

În toată această perioadă de 1 săptămână, mamaia mea era într-o stare de nedescris; reacția doamnei doctor : „Dar ce dragă, mi-ai adus-o savant și acum nu mai vorbește?”… răspunsul oferit de dânsa la întrebarea noastră „De ce starea ei se agravează pe zi ce trece?”.

I-au administrat 6 antibiotice diferite în decurs de 1 săptămână deoarece doamna doctor a «uitat» să solicite antibiograma pentru a stabili exact ce medicamentație este necesară!!!

Astfel mamaie a devenit cobaiul ei! Nu mi se pare normal să îți bați joc de un om doar pentru că are 78 de ani citez „Ehe dacă apuc eu vârsta asta …” (doamna doctor Cărămidă Victoria); asta ce ar însemna??? Să ne lăsăm persoanele dragi să moară fără a face nimic?

Ne-a spus că ar fi posibil să aibă piatră la rinichi iar mama i-a răspuns că este puțin probabil deoarece tocmai i-am făcut analizele… răspunsul dânsei : „Dacă te crezi deșteaptă, ia-o acasă și aveți voi grijă de ea!”…

Pe lângă toate acestea, doamna doctor refuză încontinuu să vină în salonul 10 pentru a o consulta pe mamaie (acest lucru i-l pot confirma asistentele); iar picătura care a umplut paharul a fost momentul în care tot doamna Cărămidă a spus că acum ar trebui să ne preocupe infecția din corp, nu starea generală a pacientei, astfel ea oprind administrarea celorlalte medicamente, prescrise de domnul doctor neurolog de la Spitalul Județean de Urgență Ploiești!

Văzând că așa nu mai merge, am ales să o înregistrez atât pe doamna doctor cât și pe o parte din asistentele de la acest spital! În momentul în care am solicitat externarea, pentru a o muta pe mamaie la un spital privat am primit următorul răspuns din partea doamnei Cărămidă: «Să ziceți mersi că am primit-o aici!» (de parcă ar fi fost spitalul dânsei)”.

Spitalul Județean a explicat că a penalizat-o cu „avertisment scris” pe doctorița care și-a bătut joc de pacientă și de rudele acesteia.

