Surse din Administrația Prezidențială de la Kiev, citate de Ukrainska Pravda, afirmă că drona a vizat biroul lui Oleksandr Poklad, șeful interimar al SBU. Generalul ucrainean nu se afla în birou în momentul atacului, care a avut loc în jurul orei locale 15:30 și s-a soldat cu un incendiu.

A Russian Shahed directly struck the office of acting SBU chief Oleksandr Poklad inside the Security Service's central building in Kyiv, President Zelensky said. The strike hit near Volodymyrska Street, close to Zoloti Vorota, and a fire broke out at the scene. Zelensky said he… https://t.co/uzmdHp4yNV pic.twitter.com/oNprGC1DAA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 4, 2026

Presa ucraineană relatează că există răniți, dar nu precizează un bilanț. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat mai devreme că s-au înregistrat șapte răniți în urma unui atac rusesc în cartierul în care se află sediul SBU.

Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că a vizat „direct” biroul șefului SBU și a dezvăluit că a vorbit cu generalul Poklad imediat după atac.

„Drona a fost îndreptată direct spre biroul șefului SBU. I-am ordonat lui Poklad să răspundă în mod adecvat, semnificativ și, dacă este posibil, în mod egal la atacul rușilor atunci când totul va fi gata. Armata noastră va sprijini acest răspuns”, a transmis șeful statului ucrainean pe contul său de Telegram.

Ministrul ucrainean de Externe Andrii Sîbiha a condamnat atacul și l-a calificat o „escaladare gravă” organizată de ruși pentru a submina eforturile diplomatice înainte de vizita emisarilor americani Jared Kushner și Steve Witkoff.

„Moscova a dat această lovitură exact în momentul reluării eforturilor de pace”, a reacționat șeful diplomației ucrainene, citat de AFP.

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