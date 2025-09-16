Educatoarea, 24 de ani, de la creșa municipală „Kleine Freunde mittendrin”, a fost acuzată de abuz asupra copiilor. Incidentul a șocat părinții și politicienii locali, iar poliția a deschis o anchetă.

Primele acuzații au apărut anul trecut, când tânăra educatoare ar fi țipat la copii și i-ar fi tras de brațe. Acum, educatoarea a fost acuzată că i-ar fi lovit pe micuți și le-ar fi lipit gura cu bandă adezivă, ca să nu mai facă gălăgie.

Consilierul local Matthias Henning-Kersten (independent) a fost cel care a contactat biroul responsabil pentru protecția tinerilor și departamentul de anchetă penală, solicitând clarificări din partea administrației orașului.

Am fost șocat când am aflat de la părinți despre agresiuni.

Politicianul a făcut public scandalul de la creșă, pe canalul său de Facebook, apoi tot mai multe cazuri au ieșit la iveală.

Acuzațiile grave au dus la concedierea imediată a angajatei. Femeia ar fi justificat aceste acțiuni spunând: „doar așa ascultă porcii ăștia”.

Creșa în care s-au întâmplat ororile este o construcție nou-nouă, de 3,7 milioane de euro.

Poliția criminalistică (Kripo) a inițiat proceduri penale, iar primii martori au fost deja citați pentru audieri. Educatoarea este acuzată de maltratarea unei persoane aflate în grijă.

Vivian K. ar fi filmat copiii plângând și chiar ar fi țipat la un copil speriat, întrebându-l dacă „îl strânge capul”.

Educatoare este în concediu medical de când au ieșit la iveală acuzațiile și nu a comentat acuzațiile.

