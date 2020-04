De Denisa Dudescu,

Cei doi soți au postat imaginea pe internet și a devenit virală în doar câteva ore. ”Astăzi am primit amendă de la Poliția Aiud, pe motiv că nu am scris în declarație ora deplasării. Nu există în declarație pe proprie răspundere așa ceva. Au mai trecut oameni pe stradă, nu au fost controlați, în amendă spunându-se că nu a fost nici un om pe drum. Asta pentru că am fost după alimente, ”a scris femeia pe Facebook.

O reacție a venit și din partea Inspectoratului Județean de Poliție din Alba.

„Cei doi au fost observați în mai multe zone ale orașului, iar pe declarația pe proprie răspundere erau precizate locații generale (centru, Micro, piața) pentru asigurarea bunurilor care acoperă necesitatea de bază a persoanelor și animalelor. În momentul depistării aveau asupra lor un pachet de stixuri care ar fi putut fi cumpărate și de la magazinul din apropierea locuinței lor,” se arată în comunicatul de presă potrivit alba24.

