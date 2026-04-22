Confuzie generată de o literă

Totul a ieșit la iveală pe grupul de Facebook „Visitare Cracovia” (Vizitați Cracovia), unde, printre sfaturi turistice obișnuite, a apărut o postare inedită.

„Vrea cineva să râdă cu poftă?”, așa și-au început turiștii italieni povestea. Ei au explicat cum, după ce s-au îmbarcat la poarta A8 a aeroportului din Bari cu destinația aparentă Cracovia, au aterizat, de fapt, în România, la Craiova.

Nu a fost vina companiei aeriene și nici nu au pierdut vreo coincidență. A fost o simplă eroare umană la momentul achiziției biletelor, cauzată de numele extrem de asemănătoare ale celor două orașe.

Haz de necaz

În timp ce în Polonia îi așteptau tururi rezervate și o cazare deja plătită, familia s-a trezit într-o țară nouă, cu o limbă diferită și cu un program pe care trebuiau să îl reinventeze pe loc.

Deși data de pe calendar era „vineri, 17” (o zi considerată cu ghinion în cultura italiană), turiștii au luat totul cu zâmbetul pe buze: „Nu ne rămâne decât să râdem”, au scris ei.

Postarea lor a adunat rapid sute de comentarii. Mulți internauți au recunoscut că au făcut exact aceeași greșeală în trecut sau că au fost la un pas de a o comite, verificând biletele de zeci de ori pentru a nu ajunge în cealaltă parte a Europei.

De altfel, recomandarea comunității este clară: verificați întotdeauna codul aeroportului înainte de a confirma zborul!

Descoperind Craiova

Departe de a fi dezamăgiți, membrii familiei au decis să se bucure din plin de această destinație-surpriză.

Ei au împărtășit pe internet fotografii și impresii din orașul românesc, lăudând câteva atracții locale.

Parcul Nicolae Romanescu, menționat ca fiind unul dintre cele mai mari și mai frumoase din Europa, dar și parcul englez, descris drept o zonă mai mică, dar extrem de pitorească.

La capitolul culinar, italienii au fost cuceriți de papanași, acest desert tradițional românesc pe care au declarat că intenționează să îl prepare și acasă.

Mica lor „odisee” s-a încheiat pe 20 aprilie, când s-au întors acasă. Concluzia vacanței lor neplanificate a fost una plină de entuziasm: „A fost totul minunat!”.

Nu este pentru prima oară când un cuplu de italieni a ajuns la Craiova în loc de Cracovia. În urmă cu aproape 4 ani, Paola și Massimo, un cuplu de italieni, au crezut că își vor petrece vacanța în orașul polonez, însă au ajuns în Cetatea Băniei, în urma unei erori a agenției de turism.

