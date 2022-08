„Imaginaţi-vă scena. Plecaţi în vacanţă, în Polonia, în frumosul oraş Cracovia, unde vă aşteaptă şi prieteni. Şi, de îndată ce coborâţi din avion, la aeroport, vă aflaţi la peste o mie de kilometri distanţă, în Craiova. În România, lângă București”, scrie publicația citată.

Paola a povestit că eroarea aparține unei agenții de turism, care a încurcat cele două orașe.

„Partenerul meu a mers la o agenție de turism din Florența pentru a cumpăra două bilete de avion spre Cracovia (Polonia), unde ne așteptau niște prieteni. În schimb am plecat de pe aeroportul din Bologna și ne-am trezit la Craiova (România). La început am râs, dar apoi aproape imediat ne-am supărat”, a spus Paola.

Paola spune că nu și-a dat seama de eroare pe aeroport, deoarece a crezut că „Craiova” este denumirea în poloneză a orașului Cracovia.

„În naivitatea mea, m-am gândit că acesta este numele orașului scris în poloneză. Am avut încredere și ne-am continuat călătoria în pace. Când am coborât la aeroport și am realizat că suntem în România a fost un șoc”, a precizat Paola.

Cei doi italieni s-au cazat la un hotel din Craiova și urmează să-și stabilească „strategia” pentru următoarea săptămână de vacanță planificată, inițial, la Cracovia.

„Ne-au spus că vor încerca să găsească o modalitate de a ne trimite la Cracovia. Dar am întrebat aici (n.r. – la Craiova) și este imposibil. Ar deveni prea scump și s-ar irosi timp pentru doar o săptămână. Când ne vom întoarce acasă, cu siguranță ne vom face auziți”, a conchis Paola.

