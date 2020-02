De Bobi Neacșu,

Tânara din grupul de elevi revenit din excursia din Itlia a fost a fost transferată la unitatea de carantină amenajată la Compartimentul de Dermato-venerologie din cadrul Secţiei de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, a informat directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Alba, Alexandru Sinea, citat de Agerpres.

Fata a fost transferată de acasă, unde era în izolare, la spital de către un echipaj al ISU Alba, respectând protocolul. Alături de fată, se află în carantină şi mama sa.

„Vineri, la prima oră, vor fi transmise probele la Cluj. Este o măsură preventivă”, a adăugat Sinea.

Un grup de 51 de elevi şi profesori de la liceul de artă din Alba Iulia s-a reîntors, duminică noaptea, mai repede decât era prevăzut, dintr-o excursie din Italia, unde plecaseră joia trecută. Ei au fost consultaţi, la sosirea în Alba, de către specialişti şi au plecat apoi fiecare spre casă, urmând să fie monitorizaţi timp de două săptămâni, prin întrebări adresate telefonic, cu privire la starea lor de sănătate.

În Alba, sunt izolate în total la domiciliu 116 persoane.

