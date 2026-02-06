Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

O faptă tulburătoare a îngrozit comunitatea din Brno, sudul Cehiei, al doilea oraș ca mărime din țară, cu peste 400.000 de locuitori.

Pe 2 februarie 2026, o femeie în vârstă de 29 de ani a căzut accidental în râul Svitava, în timp ce se plimba cu partenerul ei, în cartierul Zábrdovice.

În loc să o ajute, bărbatul cu care se iubea de mult timp, i-a furat geanta cu bani, acte și telefon și a fugit.

Femeia, aflată în stare de șoc și înghețată, a fost salvată de doi trecători care au observat incidentul.

„După câteva minute de efort, au reușit să o scoată din apă. Apoi, au condus-o într-un centru comercial apropiat și au chemat poliția”, a declarat purtătorul de cuvânt al autorității locale, Václav Kadraba.

Victima, vizibil afectată, a fost găsită plângând de polițiști. Bărbatul nu mai era la fața locului în momentul în care au sosit autoritățile, dar martorii oculari ar putea ajuta la identificarea acestuia.

Ambulanța a transportat-o pe femeie la spital, unde a primit îngrijiri medicale. Între timp, polițiștii investighează circumstanțele în care tânăra a ajuns în râu, încercând să determine dacă a fost vorba într-adevăr de un accident.

Incidentul a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale, utilizatorii exprimându-și indignarea față de comportamentul bărbatului.

„Cum poate cineva să fie atât de lipsit de suflet?”, a scris un utilizator, în timp ce altul a adăugat: „E greu de înțeles cum cineva poate abandona pe cineva drag în asemenea condiții”.

