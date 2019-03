Numai că, atunci când a deschis ochii, femeia a constatat că acest coșmar era cât se poate de real, a notat mirror.co.uk. Ea a văzut cum un infractor care pătrunsese în casa ei încerca să o lase fără aer. Intrusul tupeist a vrut să o strângă pe femeie de gât, chiar dacă aceasta dormea în același pat cu partenerul ei, Francesco Niccoli.

„Când am deschis ochii, un bărbat mă strângea de gât și se holba la mine. A fost oribil. Nu zicea nimic, numai se holba la mine și mă strângea de gât. M-am luptat să scapt de el, l-am împins. Francesco s-a trezit atunci, dar era buimac. El, de obicei, are un somn adânc. S-a uitat la mine, s-a uitat la atacator, apoi din nou la mine.

Când Francesco a realizat că respectivul avea mâinile pe gâtul meu, l-a împins. Omul a căzut, lângă perete. Apoi, a fugit pe ușa dormitorului. L-am auzit cum s-a împiedicat când a ajuns la parter. Francesco s-a îmbrăcat cât a putut de repede și a aprins lumina. Dar intrusul dispăruse”, a povestit femeia agresată.

N-a putut dormi câteva nopți

Poliția a venit imediat să ridice probe și i-a promis femeii că o mașină va sta în preajma casei câteva zile. „Sunt sigură că au găsit amprente, fiindcă intrusul nu purta mănuși. Am crezut, sincer, că o să mor. Dacă n-ar fi fost Francesco, n-aș fi avut nicio șansă, pentru că nu-l puteam da jos de pe mine. E ciudat că nu l-am auzit, fiindcă, de obicei, mă trezesc la cel mai mic zgomot”, a mai spus femeia.

Jennifer, care lucrează ca chef bucătar, a plecat la muncă la doar cinci ore după atac. „Am încă urme pe gât și mă sufoc. În primele nopți după atac, n-am putut să dorm. Am schimbat încuietoarea, avem una foarte bună acum. Deși am fost foarte obosită, continui să am imaginea lui în minte”, a mai declarat Jennifer Rustell.

