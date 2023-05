Rezidenta din statul australian Victoria a avut unul dintre cele trei bilete câștigătoare la categoria 1 la extragerea The Lott 4277 din 10 și 12 aprilie. Ea a obținut un premiu total de 1.006.109,05 de dolari.

„Aproape că am leșinat când mi-am verificat contul!” a declarat femeia, după ce și-a confirmat premiul. Ea a menționat că „am fost plecați, așa că nu mi-am verificat biletul. Apoi am văzut că am câștigat un milion de dolari și m-am gândit: «Nu! În nici un caz!. E o greșeală». După ce am vorbit la Lotto Australia, am înțeles că totul e adevărat. Sunt atât de copleșită. Oh, Doamne!”, a adăugat ea.

„Întotdeauna joc aceste numere. Au fost într-un vis pe care l-am avut. Mi-am amintit numerele când m-am trezit și le-am pus pe toate pe un bilet de loto”, a explicat femeia.

„Încă decidem cum să folosim cel mai bine premiul, dar va ușura lucrurile mult pentru familia mea”, a mai spus australianca.

Biletul norocos a fost achiziționat online de pe thelott.com, site-ul oficial al loteriei din Australia.

Numerele câștigătoare au fost 32, 12, 6, 45, 36 și 2, în timp ce numerele suplimentare au fost 10 și 39. În toată Australia, au existat trei bilete câștigătoare, două în Queensland și una în Victoria.

Foto: mediacentre.thelott.com

