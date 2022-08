Femeia, care locuiește singură, s-ar fi dus la baie luni seară și a încuiat ușa. Când a vrut să o deschidă din nou, a rămas blocată și, într-un atac de panică, a rupt mânerul.

Sora ei i-a semnalat dispariţia abia joi, 25 auguist, la un post de poliţie din Phara Khanong, cartier din Bangkok. Agenții s-au prezentat la adresă, etajul al treilea al unui imobil, au spart ușile și au „eliberat”-o pe femeie.

Poliția a explicat că a găsit pe gresia de pe pereții băii ceea ce a părut a fi un „testament scris cu produsele cosmetice pe care le-a avut la îndemână”.

„Dacă mor, vreau să mi se îndeplinească ultima voință”

„Sunt blocată aici din 22 august. Dacă mor, vreau ca Jay Lek să-mi îndeplinească ultima voință. Vă rog să-i transmiteți bunurile mele lui Tua Toon Tum. Am băut apă de la robinet pentru a supraviețui. Am încercat să ies, am a țipat, dar nimeni nu m-a auzit”, a fost textul scris de femeia disperată.

În momentul în care a fost găsită, femeia era într-o stare generală bună și a refuzat o examinare la spital.

Foto: Facebook Secția de poliție Phra Khanong

