Rudele au ales ca cenușa femeii să fie împrăștiată în aer liber, lângă un stejar, un loc de care Bernadette era foarte atașată: „Bissy-sur-Fley era cu adevărat locul unde se simțea acasă”, au spus aceștia.

Născută în Congo, de origine belgiană, fosta antrenoare și consultantă în domeniul formării profesionale se mutase din Paris în urmă cu aproximativ zece ani, cumpărându-și o casă în sat.

„Se îndrăgostise pur și simplu de acest loc”, povestește Béatrice, una dintre prietenele sale apropiate. „Era foarte implicată în viața comunității, prietenă cu toată lumea — cu primarul, cu vecinii.”

Tot Béatrice a fost prima care a descoperit tragedia. Îngrijorată că Bernadette nu a venit la masa la care fusese invitată și nu răspundea la telefon, ea a mers împreună cu câțiva prieteni la locuința acesteia. Acolo au găsit-o fără viață, blocată între geamul Fiat-ului 500 roșu pe care îl deținea.

„La început, chiar și poliția era nedumerită”, își amintește François Delmotte, fratele victimei. „Se întrebau ce s-a întâmplat. Nici eu nu puteam crede. Mă gândeam că a fost atacată, că s-a sinucis… Abia mai târziu am înțeles adevărul”.

O autopsie realizată câteva zile mai târziu a exclus orice intervenție externă, confirmând că moartea a fost cauzată prin asfixiere.

Investigațiile jandarmeriei au arătat că totul a fost un accident nefericit, petrecut în timp ce femeia își spăla mașina.

„Se pare că frâna de mână nu fusese trasă. Mașina a început să se deplaseze înapoi, iar Bernadette a încercat să o oprească, aruncându-se prin geamul deschis. În acel moment, mâna ei a atins din greșeală comanda geamului, care s-a închis și a prins-o de gât”, explică Béatrice.

Rămân, însă, multe întrebări: avea mașina un sistem de siguranță? Era acesta defect sau configurat incorect? Rudele victimei, copleșite de durere, încearcă să afle răspunsurile. Fratele ei a trimis o scrisoare către producătorul Fiat, declarând: „Nu cer despăgubiri — nimic nu mi-o va aduce înapoi pe sora mea. Vreau doar ca acest caz să fie analizat, pentru a evita alte tragedii”.

Contactat de presă, producătorul auto a transmis că „nu are cunoștință despre acest caz”.