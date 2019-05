Stela Eftene Enache are handicap locomotor grav și a vrut să voteze astăzi, la alegerile europarlamentare și la referendum, prin urna mobilă, așa cum a votat și la alte scrutine de până acum. Numai că, de data aceasta, Primăria comunei Curcani, județul Călărași, unde femeia are domiciliul, i-a refuzat cererea, argumentând că în documentele care certifică faptul că are un grad de handicap nu scrie și că este „nedeplasabilă”.