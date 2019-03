Pe 24 iunie 2018, Viorica Porumbescu, o femeie din satul Bogdănești, județul Vâlcea, chiar la intrarea în Horezu, urcă în copac să culeagă cireșe, în grădina cumnatului său. Se electrocutează în cablurile care trec printre crengi și moare pe loc.

Localitățile din județ sunt alimentate cu energie electrică de Distribuție Energie Oltenia, fosta CEZ Distribuție.

Legea spune că administratorul cablurilor electrice este obligat să taie vegetația crescută prea înalt, după notificarea scrisă a proprietarului.

Compania de electricitate spune că victima este vinovată de propria moarte, pentru că s-a urcat în cireș și fiindcă acesta nu ar fi trebuit plantat sub cabluri.

Familia victimei spune că nu a plantat nimic, pomul era unul sălbatic.

Compania spune că l-a căutat pe proprietarul locuinței pentru a-i semnaliza că cireșul, care are peste 20 de ani, trebuie tăiat. Dar asta s-a întâmplat abia după moartea femeii!

de Cristina Radu, Florinela Iosip și Sebastian Culea (video)

Viorica Porumbescu, o femeie în vârstă de 50 de ani din satul Bogdănești, comuna Tomșani, județul Vâlcea, s-a dus împreună cu soțul său, Gheorghe Porumbescu, în grădina cumnatului său. Era vară, 24 iunie 2018, după-amiază. Cei doi mai aveau grijă de locuința fratelui bărbatului, decedat în 2012, pentru că acolo nu mai locuia nimeni.

Femeia s-a urcat într-un pom să adune cireșe, în timp ce soțul său se ocupa de grădină. „Adunam niște castraveți”, își amintește bărbatul.

O companie care încasează de la oameni 772 de milioane de lei pe an

Satul Bogdănești se află la vreo 6 kilometri de orașul Horezu. Întreaga zonă este alimentată cu energie electrică de Distribuție Energie Oltenia, fosta CEZ Distribuție.

Parte a grupului ceh CEZ prezent în România de 14 ani, compania de electricitate și-a schimbat denumirea în 2015.

Cifra de afaceri a CEZ în anul 2017 a fost de 772 de milioane de lei. Atât îi plătesc abonații săi.

Rețeaua electrică din județ funcționează din 1973 și alimentează aproximativ 5.600 de consumatori din localitățile Horezu, Costești, Tomșani, Bărbătești și Pietrari.

Casa de care mai aveau grijă soții Porumbescu se află la șosea, aproape de intrarea în Horezu. Aici s-a petrecut tragedia.

„După 10 minute – un sfert de oră, aud un fâââșșștt”

Soțul Vioricăi e un bărbat înalt, solid și poartă urmele vârstei, muncii, oboselii și tragediei din ziua de iunie a anului trecut.

Îl găsim în poarta casei, alături de un vecin. Se joacă nervos cu cheile, parcă puțin agitat, dar ne invită imediat în curte. Iarba abia a ieșit și pământul este moale.

Gheorghe Porumbescu își amintește în detaliu împrejurările în care a murit soția lui. Oftează îndelung când vorbește despre ea. Parcă tot nu-i vine să creadă că l-a părăsit după atâți ani de viață împreună.

„E grădina asta din vale. Eu m-am dus să adun niște castraveți și nevastă-mea s-a urcat în cireș. După 10 minute – un sfert de oră, aud un fâââșșștt. Când mă uit, ea a rămas așa în cireș. Am fugit să o strig pe vară-mea, dar când m-am întors și am ajuns la vreo 10 metri de cireș, ea a căzut”, povestește bărbatul.

Tălpile ei erau înnegrite și sfărâmate

Ridică din umeri și își aranjează mai bine pe cap pălăria de pescar pe care o poartă atunci când spune că a chemat salvarea. Medicii au încercat să o resusciteze aproape 30 de minute pe Viorica.

Au venit polițiștii și procurorii, care au făcut o anchetă la fața locului, inclusiv fotografii.

Libertatea le-a văzut, dar rudele victimei nu și-au dat acordul pentru publicarea lor. Decizia lor este de înțeles. Imaginile sunt greu de privit, stârnesc senzația unui film de groază. Numai că ele sunt reale.

„(…) Prezintă leziuni traumatice pe partea stângă a gâtului, la nivelul antebrațului stâng, al spatelui precum și la nivelul tălpilor, ambelor membre inferioare. Leziunile sunt de culoarea brun deschis, prezentând totodată urme specifice de ardere”, arată raportul poliției.

La aproape un an de la incidentul înfiorător, există un dosar penal in rem deschis pentru ucidere din culpă, o singură persoană audiată, o vină pasată între compania de electricitate, primărie și familie. Fiind dosar in rem, este anchetată fapta, nici o persoană nu a fost încă acuzată.

O fiică de 25 de ani și un soț cu părul cărunt și ochii nedormiți caută o explicație.

Compania de electricitate: „Victima este de vină”

La două zile de la incidentul în care a murit Viorica, angajații companiei au oprit tensiunea și au strâns trei dintre cele patru cabluri electrice care traversează curțile oamenilor, inclusiv pe cea a nepotului soților Porumbescu.

Cablurile sunt acum făcute colac în vârful stâlpilor de înaltă tensiune și au fost înlăturate pe o porțiune de aproximativ 20 de metri, cât are curtea. Firele nu mai sunt sub tensiune.

Cireșul în care s-a urcat Viorica are peste 20 de ani, spune familia femeii, e unul sălbatic, adică nu a fost plantat de cineva.

Raportul întocmit de companie imediat după accident sugerează că femeia e de vină pentru propria moarte pentru că s-a urcat în copac să adune cireșe. S-a apropiat prea mult de cablurile cu tensiune medie, arată documentul.

În plus, copacul nici nu ar fi trebuit plantat acolo, mai spune compania, invocând Legea 123/2012 privind energia, care prevede că trebuie cerut acordul administratorului firelor electrice pentru a planta orice fel de vegetație în zona de protecție și siguranță.

CEZ refuză contactul față în față

Contactată în repetate rânduri de Libertatea, compania a refuzat contactul uman. Pe motiv că nimeni din companie nu este mandatat să vorbească la telefon sau față în față cu presa.

În scris, compania spune că a oprit curentul în acea rețea, pe o porțiune, pentru ca polițiștii să poată face cercetări, până când va fi „eliminată cauza care a produs incidentul”. Adică până când va fi tăiat cireșul.

„Dacă mă atingeam eu de cireșul ăla când ploua? (…) Nu pot să-l tai că trec sârmele prin el. Trebuia să vină ei să-l taie, așa cum au curățat pe partea cealaltă, au ras tot. Așa ar fi trebuit să facă și aici”, spune Gheorghe Porumbescu.

Întrebată ce măsuri a luat după incident, compania spune că realizează periodic toaletări și defrișări în spațiul de siguranță pentru rețelele electrice și transmite tot timpul informări către media și primării cu recomandări și atenționări, iar aceste măsuri de informare au fost tot mai dese în ultimul an.

Adică de când a murit un om în propria curte, adunând cireșe.

Avocatul familiei, Vlad Hosu: „CEZ avea obligația să defrișeze”

Potrivit Legii energiei, compania de electricitate este obligată „să efectueze lucrările de defrișare a vegetației sau tăierile de modelare pentru crearea și menținerea distanței de apropiere față de rețelele electrice cu personal specializat”.

Dacă ar fi văzut că acel copac este prea înalt și atinge cablurile de electricitate, angajații ar fi trebuit să intervină imediat pentru tăierea lui.

Asta explică și Vlad Hosu, avocatul familiei victimei. „Nu numai că CEZ are un drept, are o obligație. Or, nici după moartea unei femei nu s-au mișcat prea mult lucrurile”.

Pentru ca o companie de electricitate să intervină cu defrișări pe proprietate privată, nu are nevoie de acordul proprietarului, trebuie doar să-l notifice în scris.

Înainte de incident, spune compania, nu a fost permis accesul pe proprietatea nelocuită pentru a tăia cireșul, pentru că nu locuiește nimeni acolo. Dar nici nu a făcut demersuri pentru a-l găsi pe proprietar, adică pe nepotul soților Porumbescu.

CEZ spune că a contactat primăria, dar primarul și viceprimarul infirmă

O încercare de a-l contacta pe acesta s-a făcut abia în noaptea incidentului. Distribuție Energie Oltenia spune că a cerut ajutorul Primăriei Tomșani pentru asta.

„Operatorul s-a adresat autorității locale pentru a solicita sprijinul în vederea identificării proprietarilor sau a moștenitorilor acestora, care au transmis faptul că moștenitorul nu locuiește în apropiere. (…) Echipa operativă Distribuție Oltenia, aflată la fața locului după incident, a contactat telefonic viceprimarul localității în vederea obținerii informațiilor despre proprietari. Din discuțiile telefonice purtate, domnul viceprimar a comunicat faptul că proprietarii sunt decedati, dar și că există moștenitori care nu locuiesc în apropiere. Menționăm faptul că numele moștenitorilor nu a fost comunicat”, ne-a spus compania.

Doar că nici primarul și nici viceprimarul nu își amintesc de o astfel de solicitare. În timp ce primarul era plecat din județul în acea perioadă, viceprimarul spune că nici nu cunoaște cazul.

Iar negăsirea actualului proprietar al gospodăriei nu este o scuză.

Potrivit unui specialist în furnizarea de energie electrică, „cireșul trebuia să fie defrișat de companie, iar dacă proprietarul nu a putut fi contactat, porțiunea de cabluri care trecea prin cireș să fie deconectată”.

„Apărarea companiei nu este justificată”

„Această apărare a companiei prin care încearcă să dea vina pe victimă pentru că ar fi plantat cireșul nu este justificată. Cireșul nu a fost plantat de nimeni. Chiar și poliția care a făcut cercetări la fața locului arată că cireșul respectiv este unul sălbatic”, a declarat pentru Libertatea Vlad Hosu, avocatul familiei victimei.

Fiica Vioricăi, cu ochii în lacrimi, are puterea de a se resemna cu ideea că mama sa a plecat de lângă ea. Știe că Viorica nu o va mai vizita la București și nu o va putea felicita la aniversarea primului an de căsătorie. La fel și Gheorghe începe să se împace cu gândul că și-a pierdut partenera lângă care a crescut un copil, a construit o gospodărie și o viață.

Amândoi însă vor să știe cine a greșit.

A trecut aproape un an de la incident, dar singura persoană care a fost audiată este soțul femeii. „Mai direct, mai indirect, ne-au spus că dosarul va fi clasat”, acuză fiica victimei.

