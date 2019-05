Doctorii i-au spus fetei, Stephnie, s-o interneze pe mama ei și s-o lase acolo pentru investigații. Stephnie a plecat la muncă, dar a sunat de câteva ori la spital ca să se intereseze de starea mamei sale.

„Staff-ul medical a fost chiar drăguț. Mi s-a spus că este îngrijită de un medic, că totul decurge bine. Când s-a întors de la muncă acasă, Stephnie a constatat că mama sa nu se întorsese, deși de la spital i se spusese că va fi externată.

„Am fost devastată s-o văd pe mama mea așa!”

Stephnie și o alte rude s-au grăbit spre spital. Când au ajuns la spital, Stephnie și sora ei, Priscilla, au avut un șoc, fiindcă li se spusese că mama. „Când am trecut pe un hol, sora mea a strigat: «Stai, nu e mama noastră acolo, sub bancă?». Am țipat. Nu mi-a venit să cred. Am fost devastată s-o văd pe mama mea așa, legată acolo și obligată să doarmă pe jos”, a spus Stephnie, conform timeslive.co.za.



Fetele au făcut publice imaginile pentru a arăta cum sunt tratați oamenii săraci de către cadrele medicale din spitale. Când au vrut să o dezlege, n-au putut fiindcă nu era nimeni în jur ca să le ofere cheia de la cătușele cu care bătrâna fusese legată acolo.



„Cred că se schimbau turele. Ne-au spus că toți erau într-o ședință. Am întrebat, dar nimeni nu știa să-mi spună cine a legat-o acolo!”, a mai spus fata victimei.

„Mama era înfricoșată și ne-a implorat s-o luăm acasă. Ne-a spus că-i este teamă că o vor ucide cei din personalul medical. Stephnie a mai spus că încercările de a afla cine a legat-o acolo pe mama ei n-au găsit niciun răspuns. Au dat vina unii pe alții cei din schimbul de dimineață și schimbul de seară din spital.

„Nu am primit un răspuns clar. Mi s-a spus că mama ar fi fost «neliniștită», dar chiar dacă ar fi fost așa, trebuiau să găsească o modalitate umană de a se comporta cu ea”, a mai spus Stephnie.

Cazul va fi anchetat de poliție. Imaginile au făcut înconjurul internetului și au stârnit critici virulente la adresa spitalului.

