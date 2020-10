Știri Externe Efectul George Floyd. O femeie de culoare, numită pentru prima dată într-un post-cheie al Poliţiei din New York De Viorel Tudorache, . Ultimul update Joi, 29 octombrie 2020, 21:50

Primarul democrat al oraşului New York, Bill de Blasio, a numit-o joi pe Juanita Holmes în funcţia de director al Departamentului de patrulare, plasând-o astfel la conducerea celor 77 de comisariate şi a majorităţii poliţiştilor din New York Police Department (NYPD), principala poliţie municipală din Statele Unite, care are aproape 35.000 de angajaţi, informează Agerpres, care citează AFP.