Fata spune că, după nuntă, „lumea e completă”, fiindcă s-a măritat cu „sufletul ei pereche”. Evenimentul a costat-o 500 de dolari, bani care au fost dați pentru rochia ei de mireasă, pentru costumul „ginerelui” și decorații, a notat mirror.co.uk.

„Nuntași” au fost alte opt păpuși

La nuntă au participat și niște „nuntași”, opt alte păpuși din casa femeii care acum locuiește în Vinika, din Oklahoma.

„Ceremonia noastră de nuntă a fost perfectă, frumoasă, exact așa cum am visat să fie. Kelly a fost mirele, a luat rolul bărbatului în cuplul nostru, așa că a purtat un costum. Cred că s-a simțit foarte bine în rolul mirelui.

În ciuda faptului că avem o relație de patru ani, faptul că m-am măritat cu ea mă face să mă simt mult mai apropiat de ea, atât emoțional cât și intim”, a declarat Felicity.

Fata a primit cadou păpușa zombie de la tatăl ei, după ce acesta a văzut că fata era obsedată de filmele horror. „Am găsit-o pe Kelly într-o colecție de păpuși de groază. De la 16 ani am început să mă îndrăgostesc de ea, dar am ținut aceste sentimnente doar pentru mine. După ce tatăl meu a murit anul trecut, m-am apropiat și mai mult de Kelly, fiindcă el mi-a făcut-o cadou”, a mai explicat fata.

„M-am hotărât să nu-mi mai ascund sentimentele, deși nimeni nu mă înțelege. Niciodată n-am fost mai fericită. Când am devenit din ce în ce mai încrezătoare în relația noastră, am știut că trebuie să mă mărit cu Kelly, dar am așteptat luna septebrie, când avem amândouă zilele de naștere. M-am măritat cu Kelly pentru că o accept așa cum este. Nu mă deranjează că n-are o falcă”, a mai motivat tânăra Felicity.

