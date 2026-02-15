În lipsa unui diagnostic clar și a unui tratament eficient, părinții au lansat un apel public disperat, sperând că mediatizarea cazului va ajunge la un specialist care poate recunoaște simptomele.

De la „dureri de creștere” la coșmar

Calvarul a început în luna septembrie, când Valerie a început să se plângă de dureri la picioare. Inițial, părinții au crezut că este vorba despre banalele dureri de creștere.

Situația s-a schimbat dramatic o săptămână mai târziu, când mama fetiței, Katelynn Jensen, a observat semne fizice alarmante.

„Se pregătea de duș, i-am scos șosetele și am observat că degetul ei de la picior avea o culoare violet ciudată. Apoi am văzut că avea vânătăi pe picioare, de la genunchi în jos”, povestește mama.

Simptome care sfidează diagnosticele

În prezent, partea dreaptă a corpului micuței se micșorează progresiv. Deși medicii din mai multe state au avansat ipoteza hemiatrofiei (o afecțiune rară care provoacă subdezvoltarea unei părți a corpului), acest diagnostic nu explică totalitatea simptomelor, precum decolorarea pielii, vânătăile spontane și intensitatea durerii.

Familia face naveta săptămânal la Spitalul Primar de Copii din Salt Lake City, însă rezultatele scanărilor sunt, paradoxal, normale.

„Așteptăm testele genetice, dar acestea pot dura luni. Între timp, starea ei se degradează. Recent, medicii au descoperit că și-a pierdut toate reflexele pe partea dreaptă. Încă are mușchi, dar nimic altceva”, explică Katelynn Jensen.

Se caută un specialist

Degradarea stării de sănătate a transformat-o pe Valerie dintr-un copil energic într-o umbră a ceea ce a fost. Fetița doarme trei sferturi din zi, a slăbit considerabil și are dureri pe care nici analgezicele nu le mai pot calma.

Familia încearcă acum să obțină un transfer la celebra Clinică Mayo, sperând să găsească specialiști capabili să elucideze misterul.

„Simțim că nu ajungem nicăieri. Sperăm să preia cineva povestea și să spună: «Poate știu eu ce este asta»”, a declarat mama fetiței.

Criză financiară și solidaritate comunitară

Lupta pentru sănătatea lui Valerie a epuizat resursele familiei. Facturile medicale, costurile de deplasare și concediile neplătite i-au adus pe părinți într-un impas financiar, agravat recent de defectarea transmisiei mașinii familiei.

Pentru a face față cheltuielilor, familia a deschis o campanie pe GoFundMe. Comunitatea locală a reacționat: un studio de piercing din Idaho Falls, Get Pierced Co., a anunțat că va dona încasările integrale dintr-o zi de campanie pentru a sprijini familia Jensen.

„Să o vezi cum trece de la un copil fericit la această privire adâncită și bolnăvicioasă… e cumplit. Ne simțim loviți din toate părțile”, a mărturisit Katelynn Jensen.

