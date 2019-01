Mama copilei a povestit că fiica ei a acuzat dureri foarte puternice pe 19 ianuarie. A mers împreună cu ea, a doua zi, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului din Sinaia, unde medicii au diagnosticat-o cu o infecție.

După ce i-au pus o perfuzie și i-au făcut o serie de analize, medicii i-au prescris fetiței antibiotic. Cu toate acesta, copila se simțea din ce în ce mai rău. Mai apoi, părinții au fost informați de cadrele medicale că fiica lor trebuie supusă unui tratament cu antibiotic intravenos.

„Am fost la urgenţe din nou pentru că fetiţa era rău. Am fost la spital, i s-a pus perfuzie, nu şi-a mai făcut efectul. Mi s-a spus că are infecţie foarte puternică. Am plecat la Pediatrie Sinaia. Aici, medicul de gardă a confruntat analizele şi mi-a zis că are o infecţie foarte mare şi părerea lui este să plecăm mai departe. Am plecat la Braşov. Am ajuns la Braşov la primire urgenţe. Avea senzaţii dese să urineze. Era albă ca varul, tremura, transpira şi nu mai putea de durere„, a declarat mama fetiţei, Maria Marcu, conform Mediafax.