Norul de praf a acoperit complet mai multe clădiri, i-a forțat pe comercianți să-și închidă magazinele, iar clienții restaurantelor au încercat să se adăpostească în timp ce umbrelele, mesele și scaunele erau răsturnate de rafalele de vânt.

Huge #sandstorm hangs over the city of Franca, in #Brazil's Sao Paulo state. The powerful winds caused havoc, with video online showing roofing being ripped off. pic.twitter.com/sA1PMnscYI