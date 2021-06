Mașina a fost parcată fix unde există o fântână care, în urmă cu 40 de ani, a fost acoperită cu beton de către autorități pentru a se face o zonă de parcare.

În urma ploilor torențiale din ultimele zile, asfaltul a cedat sub greutatea mașinii, iar vehiculul a fost înghițit de groapă.

