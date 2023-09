Accidentul a avut loc vineri la mina Bay Horse din orașul Chegutu, aflat la aproximativ 120 de kilometri vest de Harare, capitala statului african, a transms televiziunea de stat ZBC.

„Patru cadavre au fost recuperate până acum”, a spus Henrietta Rushwaya, președintele Federației minerilor.

„Putem vedea clar cinci corpuri. Suntem convinși că toți sunt morți. Este însă dificil să recuperăm cadavrele, pentru că mina încă se prăbușește. De fiecare dată când încercăm, devine o amenințare și pentru viețile noastre”, a declarat pentru AFP inginerul Hussein Phiri.

Alți trei mineri sunt dispăruți și deocamdată nu se știe nimic despre soarta lor.

Potrivit autorităților, 21 de mineri au scăpat cu viață după prăbușirea minei. Imediat după accident, „13 persoane au reușit să iasă nevătămate din mină”, iar „în timpul nopții, alte opt persoane au fost salvate”, a declarat ministrul minelor, Soda Zhemu.

Johannes Nyautete, în vârstă de 33 de ani, se numără printre cei care au reușit să iasă din mină.

„Mina a început să se prăbușească imediat ce am ajuns în tunelul subteran care începe la aproximativ 250 de metri de la sol. Era în jurul orei 10.00, vineri dimineața. Am văzut apoi câțiva dintre colegii noștri ieșind în grabă din tunel și am scăpat împreună. A fost o experiență traumatizantă”, a relatat bărbatul, adăugând că mina s-a prăbușit pentru că nu existau piloni de susținere.

Zimbabwe are rezerve mari de platină, diamante, aur, cărbune și cupru, însă, din cauza problemelor economice, mineritul ilegal este foarte răspândit și se desfășoară adesea în condiții periculoase, astfel că accidente de acest fel au loc frecvent.

Foto: Profimedia