O mireasă s-a înfuriat când a văzut cum arată rochia comandată și a vrut să o returneze. Răspunsul magazinului a făcut-o de rușine

O viitoare mireasă a fost lăsată fără replică, după ce un magazin de articole pentru nunți a pus-o repede la punct, când s-a plâns că rochia care i-a fost trimisă nu are „nimic asemănător” cu cea pe care o comandase.

Femeia a recunoscut că a trimis furioasă un mesaj magazinului, pentru a cere returnarea rochiei și s-a simțit frustrată că vânătoarea ei pentru rochia perfectă va trebui să înceapă din nou.

Tânăra a trimis vânzătorului, furioasă, fotografia cu ea îmbrăcată în rochie. Foto: Facebook

Ea a atașat fotografii cu rochia pe care a ales-o de pe un manechin, care avea un design de coadă de pește cu volane, și a comparat-o cu rochia pe care a primit-o și a probat-o și de pe care lipseau multe detalii.

Tânăra și-a dat seama de eroarea ei jenantă atunci când magazinul i-a răspuns la mesaj: „Bună, ai pus rochia pe dos, te rog, pune-o pe tine așa cum trebuie!”

Cine știa că au livrat rochii de mireasă pe dos? … rochia e, de fapt, frumoasă. Viitoare mireasă, după ce a primit răspunsul magazinului

Mireasa a împărtășit întâmplarea hilară pe Facebook, scriind: „În urmă cu două săptămâni am primit rochia de mireasă. Am fost foarte supărată de felul cum arăta și am trimis companiei un email furios și am spus că vreau să o trimit înapoi.

Așa arată, de fapt, rochia, aici pusă pe un manechin. Foto: Facebook

Mi-am făcut poze în rochie, spunându-le că nu seamănă cu nimic din ceea ce comandasem. Ei bine, astăzi am primit acest răspuns de la compani: Ai pus rochia pe dos, te rog să o pui pe față!”

