Suzuki nou-nouț, ediție aniversară, aruncat 6 metri în aer din impactul cu un BMW Seria 3

Nu sunt imagini din cel mai recent film al francizei „Mission: Impossible” și nici poze generate de inteligența artificială!

Accidentul bizar, care a avut loc la 30 de kilometri sud-est de centrul orașul Vancouver, a lăsat o motocicletă suspendată de un semafor deasupra unei intersecții aglomerate.

Potrivit Poliției din North Delta, accidentul s-a produs pe Scott Road, între 70th Avenue și 72nd Avenuem și a implicat o motocicletă Suzuki GSX-R1000m ediție aniversară de 40 de ani, nou-nouță.

Motorul a zburat aproape 6 metri în aer și a rămas blocat pe un semafor, deasupra unei intersecții.

„Parcă era o scenă dintr-un film”

Șoferul automobilului nu a suferit răni, în timp ce motociclistul a fost transportat la spital în stare gravă dar fără ca viața să-i fie pusă în pericol.

Imaginile și videoclipurile distribuite online au surprins motocicleta agățată de un stâlp de semafor. „Parcă era o scenă dintr-un film”, a declarat William Chan, un locuitor din Surrey. El a povestit că se îndrepta spre o cafenea din apropiere când a observat accidentul.

Am văzut mașina avariată în mijlocul intersecției. Când am privit în sus, motocicleta era acolo, e nebunie curată!

Un alt martor, Jevon Ryan, a spus că scena este greu de explicat: „Te-ai aștepta să ajungă pe trotuar sau spre magazine, dar să fie perfect prinsă acolo sus…”.

Scott Road a fost închisă temporar pentru a permite echipelor de intervenție să curețe zona de resturi și să îndepărteze vehiculele avariate.

Pompierii locali au intervenit pentru a asigura siguranța zonei și pentru a coborî motocicleta din semafor.

Potrivit Delta Firefighters IAFF Local 1763, echipele de pompieri au oferit îngrijiri medicale la fața locului, au securizat zona accidentului și au participat la operațiunea de îndepărtare a motocicletei.