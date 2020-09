Proprietatea numită Capital Hill are o suprafață de 36.000 de metri pătrați. Pe lângă aspectul impresionant, vila are un dormitor matrimonial amplasat în partea de sus a unui turn de 100 de metri. În plus, vila are și o piscină subterană de 65 de metri, un centru spa, o bibliotecă, dar și un club de noapte.

Reședința privată este unică și a fost proiectată de cunoscuta arhitectă Zaha Hadid, prima femeie care a obținut Premiul Pritzker, numit și premiul Nobel pentru arhitectură.

Miliardarul rus Vladislav Doronin, fondatorul unei companii imobiliare, a fost cel care a rugat-o pe Hadid să-i schițeze o vilă.

Într-un interviu acordat în 2018 pentru Financial Times, Doronin a spus că, în relațiile lor de afaceri, s-a împrietenit cu Hadid și, după ce a cumpărat terenul din pădurea Barvikha, i-a cerut să-i proiecteze o casă acolo.

”Am luat prânzul la Wolseley, în Londra și i-am cerut să îmi construiască o casă. Am spus: vreau să mă trezesc dimineața și să nu văd pe nimeni, doar să mă uit peste vârful copacilor. Ea a desenat o schiță pe un șervețel, iar eu i-am spus: Ești angajată”, a spus Doronin pentru Time.

Proiectul a fost finalizat în 2018, la doi ani după ce arhitecta a încetat din viață.

